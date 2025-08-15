Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

টাঙ্গুয়ার হাওরে নিখোঁজ শিশুর মরদেহ উদ্ধার

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

টাঙ্গুয়ার হাওরে নিখোঁজ হওয়া ৫ বছরের শিশু মাসুমের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাহিরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা যায়, শুক্রবার সকালে মাসুমের বাবা কবির আহমেদ সপরিবারে টাঙ্গুয়ার হাওরে ঘুরতে আসেন। দুপুরের দিকে পর্যটকবাহী নৌকা থেকে মাসুম পানিতে পড়ে যায়। শিশুটিকে উদ্ধার করতে স্থানীয় লোকজন, ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ হাওরে অভিযান চালায়। একপর্যায়ে হাওরের সিলাম তাহিরপুর অংশ থেকে মাসুমের মরদেহ পাওয়া যায়।

তাহিরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার মো. ফরিদ হোসেন বলেন, ‘আমাদের ডুবুরি দল শিশুটিকে সিলাম তাহিরপুর থেকে উদ্ধার করে। পরে বাবা কবির আহমেদ মৃত মাসুমকে তাহিরপুর হাসপাতালে নিয়ে যান।’

এ ব্যাপারে তাহিরপুর থানার ওসি বলেন, শিশুটিকে মৃত উদ্ধার করা হয়েছে। শিশুটি বর্তমানে হাসপাতালে আছে। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে আইনি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

সিলেট জেলানিখোঁজউদ্ধারসিলেট বিভাগটাঙ্গুয়ার হাওরমরদেহশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

পোঁটলা ফেলে পালাল চোরা কারবারিরা, খুলে মিলল পৌনে ৫ লাখ ইয়াবা

পোঁটলা ফেলে পালাল চোরা কারবারিরা, খুলে মিলল পৌনে ৫ লাখ ইয়াবা

টাঙ্গুয়ার হাওরে নিখোঁজ শিশুর মরদেহ উদ্ধার

টাঙ্গুয়ার হাওরে নিখোঁজ শিশুর মরদেহ উদ্ধার

বনানীতে সিসা বারে যুবককে হত্যা, প্রধান ২ আসামি কুমিল্লায় গ্রেপ্তার

বনানীতে সিসা বারে যুবককে হত্যা, প্রধান ২ আসামি কুমিল্লায় গ্রেপ্তার

মাদারীপুরে গণভোজের আয়োজন করায় ২ আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

মাদারীপুরে গণভোজের আয়োজন করায় ২ আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার