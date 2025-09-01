Ajker Patrika
জগন্নাথপুরে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে সামছুল আবেদীন (৩১) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে জগন্নাথপুর পৌরসভার ইকড়ছই এলাকায় মাঝের বাড়ি পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

সামছুল আবেদীন ইকড়ছই এলাকার মাঝের বাড়ি পাড়ার আব্দুল আজিজের ছেলে।

পুলিশ ও পরিবারের লোকজন জানান, আজ সকাল ৮টার দিকে সামছুলের বোন ফাতেমা বেগম তাঁকে নাশতা দিয়ে আসেন। দুপুর ১২টার দিকে তাঁর মা সুরভী বেগম তাঁকে ডাকতে গেলে সামছুলের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান। পরে থানায় খবর দিলে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজ ইমতিয়াজ ভূঞা বলেন, ‘ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ মর্গে পাঠিয়েছি। ওই যুবক মাদকাসক্ত ছিল। তবে প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার কোনো কারণ জানা যায়নি।’

বিষয়:

সুনামগঞ্জসিলেট বিভাগজগন্নাথপুরযুবক
