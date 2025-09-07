আগস্ট মাসে সিলেটের সড়কে ২৬ জনের প্রাণহানি

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেট বিভাগে আগস্ট মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। আজ রোববার নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) সিলেট কমিটির প্রতিবেদন এ তথ্য প্রকাশ করেছে। একই সময় আহত হয়েছেন আরও ৮২ জন।
প্রতিবেদনে আগস্ট মাসে সিলেট বিভাগে ২৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জন নিহত ও ৮২ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সিলেট জেলায় ও কম সংঘটিত হয়েছে হবিগঞ্জ জেলায়।
আগস্টে সিলেট জেলায় ১৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জন নিহত ও ৪৪ জন আহত; সুনামগঞ্জ জেলায় ৪টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ জন নিহত ও ১৭ জন আহত; মৌলভীবাজার জেলায় ৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ জন নিহত ও ৬ জন আহত এবং হবিগঞ্জ জেলায় ৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত ও ১৫ জন আহত হয়েছেন।
সংগঠনের সিলেট জেলার আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম মিশু গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে জানান, পাঁচটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল, দুটি জাতীয় দৈনিকের তথ্য, অনুমেয় বা অপ্রকাশিত ঘটনা ও নিসচার শাখা সংগঠনগুলোর তথ্যের ভিত্তিতে বিভাগীয় কমিটি এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে।
প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, আগস্ট মাসে সিলেট বিভাগে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের মধ্যে ১৩ জন মোটরসাইকেলচালক ও আরোহী, ৮ জন সিএনজি, লেগুনা চালক ও আরোহী এবং ৫ জন পথচারী রয়েছেন। এর মধ্যে ১২ জন চালক।
এ ছাড়া নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি উল্টে ছয়টি দুর্ঘটনায় চারজন, আটটি মুখোমুখি সংঘর্ষে ১০ জন নিহত, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও গাছের সঙ্গে ধাক্কায় তিনটি দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আগস্ট মাসে নিহত ২৬ জনের মধ্যে ২০ জন পুরুষ, চারজন নারী ও দুটি শিশু রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।
উল্লেখ্য, এর আগে জুলাই মাসে সিলেট বিভাগে ২৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জন নিহত ও ৬১ জন আহত হন।
সিলেট বিভাগে আগস্ট মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। আজ রোববার নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) সিলেট কমিটির প্রতিবেদন এ তথ্য প্রকাশ করেছে। একই সময় আহত হয়েছেন আরও ৮২ জন।
প্রতিবেদনে আগস্ট মাসে সিলেট বিভাগে ২৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জন নিহত ও ৮২ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সিলেট জেলায় ও কম সংঘটিত হয়েছে হবিগঞ্জ জেলায়।
আগস্টে সিলেট জেলায় ১৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জন নিহত ও ৪৪ জন আহত; সুনামগঞ্জ জেলায় ৪টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ জন নিহত ও ১৭ জন আহত; মৌলভীবাজার জেলায় ৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ জন নিহত ও ৬ জন আহত এবং হবিগঞ্জ জেলায় ৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত ও ১৫ জন আহত হয়েছেন।
সংগঠনের সিলেট জেলার আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম মিশু গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে জানান, পাঁচটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল, দুটি জাতীয় দৈনিকের তথ্য, অনুমেয় বা অপ্রকাশিত ঘটনা ও নিসচার শাখা সংগঠনগুলোর তথ্যের ভিত্তিতে বিভাগীয় কমিটি এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে।
প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, আগস্ট মাসে সিলেট বিভাগে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের মধ্যে ১৩ জন মোটরসাইকেলচালক ও আরোহী, ৮ জন সিএনজি, লেগুনা চালক ও আরোহী এবং ৫ জন পথচারী রয়েছেন। এর মধ্যে ১২ জন চালক।
এ ছাড়া নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি উল্টে ছয়টি দুর্ঘটনায় চারজন, আটটি মুখোমুখি সংঘর্ষে ১০ জন নিহত, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও গাছের সঙ্গে ধাক্কায় তিনটি দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আগস্ট মাসে নিহত ২৬ জনের মধ্যে ২০ জন পুরুষ, চারজন নারী ও দুটি শিশু রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।
উল্লেখ্য, এর আগে জুলাই মাসে সিলেট বিভাগে ২৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জন নিহত ও ৬১ জন আহত হন।
রাজধানীর বনানী চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় পোশাক কারখানার এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বেলা আড়াইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে তাঁকে হাসপাতালে নিলে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।১ মিনিট আগে
বোয়ালমারীতে একটি ঘোড়া তেড়ে গিয়ে লোকজনকে আঘাত করার খবর পাওয়া গেছে। ঘোড়ার কামড় ও লাথিতে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গত দুদিন ধরে ঘোড়াটি এমন আচরণ করছে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।৪ মিনিট আগে
তিন দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের রোডম্যাপ ও পুলিশি হামলার বিচারের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএসসি শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম ‘প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন’। আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বুয়েট ক্যাম্পাস থেকে মিছিলটি শুরু হয়।৫ মিনিট আগে
প্রাণিজ পুষ্টিতে সমৃদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে, নারীদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। তিনি বলেন, দেশের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে বড় খামারিদের ওপর নির্ভর না করে বরং গ্রামবাংলার নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচে২৮ মিনিট আগে