Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

আগস্ট মাসে সিলেটের সড়কে ২৬ জনের প্রাণহানি

সিলেট প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিলেট বিভাগে আগস্ট মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। আজ রোববার নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) সিলেট কমিটির প্রতিবেদন এ তথ্য প্রকাশ করেছে। একই সময় আহত হয়েছেন আরও ৮২ জন।

প্রতিবেদনে আগস্ট মাসে সিলেট বিভাগে ২৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জন নিহত ও ৮২ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সিলেট জেলায় ও কম সংঘটিত হয়েছে হবিগঞ্জ জেলায়।

আগস্টে সিলেট জেলায় ১৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জন নিহত ও ৪৪ জন আহত; সুনামগঞ্জ জেলায় ৪টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ জন নিহত ও ১৭ জন আহত; মৌলভীবাজার জেলায় ৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ জন নিহত ও ৬ জন আহত এবং হবিগঞ্জ জেলায় ৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত ও ১৫ জন আহত হয়েছেন।

সংগঠনের সিলেট জেলার আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম মিশু গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে জানান, পাঁচটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল, দুটি জাতীয় দৈনিকের তথ্য, অনুমেয় বা অপ্রকাশিত ঘটনা ও নিসচার শাখা সংগঠনগুলোর তথ্যের ভিত্তিতে বিভাগীয় কমিটি এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, আগস্ট মাসে সিলেট বিভাগে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের মধ্যে ১৩ জন মোটরসাইকেলচালক ও আরোহী, ৮ জন সিএনজি, লেগুনা চালক ও আরোহী এবং ৫ জন পথচারী রয়েছেন। এর মধ্যে ১২ জন চালক।

এ ছাড়া নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি উল্টে ছয়টি দুর্ঘটনায় চারজন, আটটি মুখোমুখি সংঘর্ষে ১০ জন নিহত, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও গাছের সঙ্গে ধাক্কায় তিনটি দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আগস্ট মাসে নিহত ২৬ জনের মধ্যে ২০ জন পুরুষ, চারজন নারী ও দুটি শিশু রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ্য, এর আগে জুলাই মাসে সিলেট বিভাগে ২৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জন নিহত ও ৬১ জন আহত হন।

বিষয়:

সিলেট জেলাদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনাসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মধ্যরাতে কাদের সিদ্দিকীর বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুর

অযাচিতভাবে ডাকসুর ভোট চাওয়ায় কর্মীকে বহিষ্কার করল ছাত্রদল

ফেসবুক পোস্ট নিয়ে হাটহাজারীতে উত্তেজনা, ১৪৪ ধারা জারি, যুবক আটক

অতিরিক্ত সহিংসতা হলে নির্বাচন ভঙ্গুর হয়ে যাবে: উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

টাঙ্গাইলে মুখোমুখি কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাবেশ, ১৪৪ ধারা জারি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা আছে বলে মনে করে না কমিশন: ইসি আনোয়ারুল

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই: ইসি আনোয়ারুল

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

সম্পর্কিত

রাজধানীর বনানীতে ট্রেনের ধাক্কায় পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু

রাজধানীর বনানীতে ট্রেনের ধাক্কায় পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু

ফরিদপুরে পাগলা ঘোড়ার কামড় ও লাথিতে আহত ২০

ফরিদপুরে পাগলা ঘোড়ার কামড় ও লাথিতে আহত ২০

৩ দফা বাস্তবায়ন ও পুলিশের হামলার বিচার দাবিতে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

৩ দফা বাস্তবায়ন ও পুলিশের হামলার বিচার দাবিতে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য: উপদেষ্টা ফরিদা আখতার

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য: উপদেষ্টা ফরিদা আখতার