সিলেটে মাটি দিয়ে ঢেকে রাখা বিপুল পাথর উদ্ধার

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ এলাকায় আজ বিপুল লুট করা পাথর উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ এলাকায় আজ বিপুল লুট করা পাথর উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটে বালু ও মাটি দিয়ে ঢেকে রাখা বিপুল পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব পাথর উদ্ধার করা হয়।

জানা যায়, সিলেটের ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর লুটপাটের পর সেগুলো ভোলাগঞ্জ ও ধোপাগুল এলাকায় ক্রাশার মেশিনে ভাঙার জন্য স্তূপ করে রাখা হয়। পরে যখন অভিযান শুরু হয়, তখন সেগুলো ওই ব্যবসায়ীরা বালু ও মাটি দিয়ে ঢেকে ফেলেন। আজ সেখানে অভিযান চালিয়ে পথরগুলো উদ্ধার করা হয়।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে আজকের পত্রিকার অনলাইনে ‘সাদাপাথর লুট: সড়কের দুই পাশের ক্রাশার মিলে মাটি-বালু দিয়ে ঢেকে রাখা ‘পাথর’’ শিরোনামে একটি নিউজ প্রকাশিত হয়। এতে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। পরে আজ এই অভিযান চালানো হয়।

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ এলাকায় আজ বিপুল লুট করা পাথর উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ এলাকায় আজ বিপুল লুট করা পাথর উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোলাগঞ্জ ও আশপাশ এলাকায় সিলেটের সিনিয়র সহকারী কমিশনার (রাজস্ব শাখা, জেলা ব্র্যান্ডিং ও পর্যটন সেল) মাহমুদ আশিক কবিরের নেতৃত্বে টাস্কফোর্সের এই অভিযান পরিচালিত হয়। উদ্ধার করা পাথরের মধ্যে আট ট্রাক পাথর ভোলাগঞ্জের ১০ নম্বর এলাকায় পাঠানো হয়েছে পুনঃস্থাপন করার জন্য। পর্যায়ক্রমে উদ্ধার করা বাকি ৫ হাজার ঘনফুট পাথরও পুনঃস্থাপন করা হবে।

মাহমুদ আশিক কবির বলেন, ‘লুট করা পাথর উদ্ধারে আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে। আজ কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জে অভিযান চালিয়ে বালু ও মাটি দিয়ে ঢেকে রাখা পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় এক স্থানে আট ট্রাক ও অন্যস্থানে স্তূপ করে রাখা ৫ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করে জব্দ করা হয়েছে। আমাদের এই অভিযান চলমান থাকবে।’

সিলেট জেলালুটপাটসিলেট বিভাগসিলেট
