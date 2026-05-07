সিকৃবির সিন্ডিকেট সদস্য হলেন বাণিজ্যমন্ত্রী মুক্তাদির ও এমপি তাহসিনা রুশদীর

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিকৃবি) সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে সিলেট-১ আসনের সংসদ সদস্য ও সরকারের শিল্প, বাণিজ্য এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদীর এবং সিলেট-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহসিনা রুশদীর মনোনীত হয়েছেন।
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬ এর ১৭ (১) (ছ) ধারা অনুযায়ী তাঁদের এই মনোনয়ন দিয়েছেন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
গত সোমবার সংসদ সচিবালয় থেকে সিকৃবির উপাচার্য অধ্যাপক আলিমুল ইসলামকে পাঠানো এক পত্রে তাঁদের মনোনয়নের বিষয়টি জানানো হয়।
সিকৃবির পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী সিন্ডিকেট সদস্য হিসাবে দুইজন সংসদ সদস্যকে সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনয়ন দিতে গত ৫ মার্চ সংসদ সচিবালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছিল।
