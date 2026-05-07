ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ব্যারিকেড দিয়ে ১০ গরুবোঝাই ট্রাক লুট

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ব্যারিকেড দিয়ে গরুবোঝাই ট্রাক থেকে ১০টি গরু নিয়ে গেছে ডাকাতেরা। এ সময় ডাকাতদের হামলায় ট্রাকচালক ও তাঁর সহকারী গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে উপজেলার বালুজুড়ি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজশাহীর চারঘাট থেকে গরুর মালিক মো. রফিক (৫৫) কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে আসেন। পরে তিনি বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে থানায় একটি মামলা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরিফ হোসাইন বলেন, সকালে ফেলনা গ্রাম থেকে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেয় দুই ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় কে বা কাহারা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে এবং একটি খালি ট্রাক পড়ে আছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং ট্রাকটি পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়।
আরিফ হোসাইন বলেন, এই ঘটনায় গরুর মালিক বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ লুট হওয়া গরু উদ্ধার ও অজ্ঞাতনামা ডাকাত দলকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের অভিযান অব্যাহত রেখেছে।
জানা গেছে, বুধবার রাজশাহীর চারঘাট বাজার থেকে ১০টি গরু নিয়ে একটি ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ঢ-১২-৩৮০০) চট্টগ্রামের মদিনা ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা করে। বুধবার রাত ৩টার দিকে ট্রাকটি চৌদ্দগ্রাম উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বালুজুড়িতে পৌঁছায়। সেখানে ৮-১০ জনের একদল ডাকাত ব্যারিকেড সৃষ্টি করে চালক আকরাম হোসেনকে কুপিয়ে আহত করে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণে নেয়।
পরে ডাকাত দল ট্রাকটি উপজেলার চৌদ্দগ্রাম-লাকসাম আঞ্চলিক সড়কের ফেলনা মোল্লা বাড়ির সামনে নিয়ে তাদের বহন করা পিকআপে ১০টি গরু নিয়ে চালক আকরাম হোসেন ও তাঁর সহকারী দেলোয়ার হোসেনকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে চলে যায়।
ভোরে স্থানীয় লোকজন খালি ট্রাক ও দুজনকে গাছের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাসেবা দেয়।
গরুর মালিক মো. রফিক বলেন, ‘বুধবার দুপুরে রাজশাহীর চারঘাট বাজার থেকে ১৩ লাখ টাকা মূল্যের ১০টি বিভিন্ন জাতের গরু নিয়ে চট্টগ্রামের উদ্দেশে চালক আকরাম হোসেন রওনা করেন। গরুগুলো আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে বিক্রির উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম হাটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আজ সকালে চৌদ্দগ্রাম থানা-পুলিশের মাধ্যমে জানতে পারলাম, ডাকাত দল মহাসড়কে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে চালক ও হেলপারকে কুপিয়ে আহত করে গরুগুলো নিয়ে যায়।’
ভোলার দৌলতখানে অভিযান চালিয়ে দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা কার্তুজ জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। আজ বৃহস্পতিবার (৭ মে) দুপুরে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।৪ মিনিট আগে
পানিসম্পদমন্ত্রী মো. শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ‘সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি খাল খনন। সারা দেশে এই খাল খননের মাধ্যমে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা স্থাপনা দখলমুক্ত হবে। আর এতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ আইনি জটিলতা দেখা দিতে পারে। ওইসব বিষয় আমরা জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে মোকাবিলা করব।’৫ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ও নিত্যপণ্য বিক্রির দায়ে দুই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ বৃহস্পতিবার (৭ মে) বেলা দেড়টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলার ভাগ্যকূল রোড এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয়...৭ মিনিট আগে
আরপিও (গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২) এর ১২ (১) (এইচ) অনুযায়ী সরকারি চাকরি ছাড়ার তিন বছর পরে কেউ নির্বাচন করতে পারবে। ঠিক তেমনিভাবে কোনো বেসরকারি সংস্থা, যারা বিদেশি সাহায্যপুষ্ট, তাদের কেউ এক্সিকিউটিভ পদে থাকলে তিন বছর পূর্ণ হওয়ার আগে নির্বাচনের অযোগ্য হবেন।১৬ মিনিট আগে