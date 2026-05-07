পটুয়াখালী

পটুয়াখালীতে ৫০০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে: নুর

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগীদের খোঁজখবর নেন প্রবাসীকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর স্বাস্থ্যসেবার সংকট নিরসনে ৫০০ শয্যার একটি আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে পটুয়াখালী ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট সদর হাসপাতাল এবং পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা জানান।

পরিদর্শনকালে হাসপাতাল দুটির সার্বিক অবস্থা, রোগীদের ভোগান্তি এবং অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, সীমিত অবকাঠামো ও জনবল নিয়ে জেলার প্রধান এই হাসপাতাল পরিচালিত হচ্ছে। ২৫০ শয্যার হাসপাতাল হলেও প্রতিদিন সেখানে ৮০০ থেকে ৯০০ রোগী ভর্তি থাকছেন। অতিরিক্ত রোগীর চাপে করিডর পর্যন্ত রোগীতে পূর্ণ থাকছে এবং অনেক রোগীকে মেঝেতে অবস্থান করতে হচ্ছে।

নুরুল হক নুর বলেন, হাসপাতালের কয়েকটি ভবন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। জেলার মানুষের মানসম্মত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে দ্রুত অবকাঠামো সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এই হাসপাতালের সঙ্গে একটি ৫০০ শয্যার পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা আগে থেকেই ছিল। তবে নানা কারণে সেটি বাস্তবায়ন করা হয়নি। ভবিষ্যতে হাসপাতাল এলাকার বাইরে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন নতুন একটি ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

