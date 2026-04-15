সিলেটে বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন

সিলেটের বিশ্বনাথে বন্ধুর কুড়ালের আঘাতে অপর বন্ধু মাজারের খাদেম শাহ আলম (২৮) খুন হয়েছেন। নিহত শাহ আলম উপজেলার খাজাঞ্চী ইউনিয়নের প্রতাপপুর গ্রামের ছিফত আলীর ছেলে। তিনি ছিলেন প্রতাপপুর হানিফ শাহ মাজারের খাদেম।
বুধবার (১৫ এপ্রিল) বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার রামপাশা ইউনিয়নের আল-আজম উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ঘাতক মিজানুর রহমানকে (৩২) বাড়ি থেকে আটক করতে সক্ষম হয়। মিজানুর রহমান উপজেলার রামপাশা ইউনিয়নের পশ্চিম ধলিপাড়া গ্রামের দলিল লেখক বশির উদ্দিনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত শাহ আলম ও ঘাতক মিজানুর রহমান দুই বন্ধু। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা একসঙ্গে চলাচল করছেন। কিন্তু বুধবার দুপুরের দিকে শাহ আলম ও মিজানুর রহমানের মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে মিজানুর রহমান নিজ বাড়ি থেকে কুড়াল নিয়ে শাহ আলমের ওপর আক্রমণ চালান। এতে শাহ আলম রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যান।
পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে সিলেট এম জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ ব্যাপারে কথা হলে বিশ্বনাথ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মাহবুবুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘাতককে আটক করা হয়েছে। লাশটি সিলেট ওসমানী মেডিকেলের মর্গে রয়েছে। তবে কী কারণে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। এই ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
রাজধানীর বনানী এলাকার একটি বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ১১ তলা ভবনটির ওপরতলায় এই আগুনের সূত্রপাত হয়। ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিটের প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় রাত ৮টা ১৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।৯ মিনিট আগে
নেত্রকোনায় তিন মাদক কারবারিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) মদন ও খালিয়াজুরী থেকে ওই তিন মাদক কারবারিকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।১৬ মিনিট আগে
ঝিনাইদহে বোনকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় মো. মিরাজ উদ্দিন (২৭) নামের এক যুবককে পিটিয়ে আহত করেছে বখাটেরা। গতকাল মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) এ ঘটনা ঘটে। উত্ত্যক্তের শিকার তরুণী একজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ১০ থেকে ১২ জনের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ সদর থানায় অভিযোগ করেছেন।২৫ মিনিট আগে
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনা হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন বিভাগটির শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজি অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ ভবনের সামনে থেকে বিক্ষোভ ম৪৩ মিনিট আগে