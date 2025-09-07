সিলেটে ইউএনওর গাড়িচাপায় প্রাণ গেল কৃষকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) গাড়িচাপায় ফরিদ মিয়া (৫৫) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে উপজেলা চত্বরের ভেতরে প্রধান ফটকের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত কৃষক উপজেলা রোডের নইখাই গ্রামের মৃত জমশেদ আলীর ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, আজ দুপুরে ফরিদ মিয়া গরু চরাতে উপজেলা চত্বর এলাকায় যান। গরু চরাতে দিয়ে প্রধান ফটকের পাশে একটি গাছের নিচে বসেছিলেন তিনি। বেলা ২টার দিকে ইউএনও ঊর্মি রায়কে বহনকারী সরকারি গাড়িটি উপজেলা চত্বরের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করার সময় তাঁকে চাপা দেয়। এতে ফরিদ মাথায় গুরুতর আঘাত পান। সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে মোগলাবাজার থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িচালককে আটক করেছে।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি অনেক সময় বেপরোয়া গতিতে চলাচল করে। এতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। তারা এ বিষয়ে প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ দাবি করেছে।
নিহতের ভাই শরীফ মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গাছের নিচে আমার ভাই বসে ছিল। ইউএনও ম্যাডামের গাড়িচাপায় আমার ভাইয়ের এক হাত ভেঙে যায়, মাথা ও শরীরে গুরুতর আঘাত লেগে সে ঘটনাস্থলেই মারা গেছে।’
বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের মোগলাবাজার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) তবারক হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নিহতের পরিবারের কোনো অভিযোগ নাই। তারা মামলাও করবে না। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মরদেহ বিনা ময়নাতদন্তে দাফনের জন্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করা হয়েছে। পাশাপাশি বিষয়টি স্থানীয়ভাবে আপস-মীমাংসার চেষ্টা চলছে। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ দাফনের জন্য পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
মোগলাবাজার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ফখরুল ইসলাম সাইস্তা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘উপজেলা কমপ্লেক্সের ভেতরে প্রধান ফটকের পাশে গরু চরাতে যায় ফরিদ মিয়া। ইউএনওর গাড়ি চাপা দিলে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে সে মারা যায়।’
এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে একাধিকবার মোবাইল ফোনে কল করলেও সাড়া দেননি দক্ষিণ সুরমার ইউএনও ঊর্মি রায়। এমনকি খুদেবার্তা পাঠিয়েও তাঁর জবাব মেলেনি।
সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) গাড়িচাপায় ফরিদ মিয়া (৫৫) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে উপজেলা চত্বরের ভেতরে প্রধান ফটকের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত কৃষক উপজেলা রোডের নইখাই গ্রামের মৃত জমশেদ আলীর ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, আজ দুপুরে ফরিদ মিয়া গরু চরাতে উপজেলা চত্বর এলাকায় যান। গরু চরাতে দিয়ে প্রধান ফটকের পাশে একটি গাছের নিচে বসেছিলেন তিনি। বেলা ২টার দিকে ইউএনও ঊর্মি রায়কে বহনকারী সরকারি গাড়িটি উপজেলা চত্বরের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করার সময় তাঁকে চাপা দেয়। এতে ফরিদ মাথায় গুরুতর আঘাত পান। সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে মোগলাবাজার থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িচালককে আটক করেছে।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি অনেক সময় বেপরোয়া গতিতে চলাচল করে। এতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। তারা এ বিষয়ে প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ দাবি করেছে।
নিহতের ভাই শরীফ মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গাছের নিচে আমার ভাই বসে ছিল। ইউএনও ম্যাডামের গাড়িচাপায় আমার ভাইয়ের এক হাত ভেঙে যায়, মাথা ও শরীরে গুরুতর আঘাত লেগে সে ঘটনাস্থলেই মারা গেছে।’
বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের মোগলাবাজার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) তবারক হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নিহতের পরিবারের কোনো অভিযোগ নাই। তারা মামলাও করবে না। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মরদেহ বিনা ময়নাতদন্তে দাফনের জন্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করা হয়েছে। পাশাপাশি বিষয়টি স্থানীয়ভাবে আপস-মীমাংসার চেষ্টা চলছে। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ দাফনের জন্য পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
মোগলাবাজার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ফখরুল ইসলাম সাইস্তা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘উপজেলা কমপ্লেক্সের ভেতরে প্রধান ফটকের পাশে গরু চরাতে যায় ফরিদ মিয়া। ইউএনওর গাড়ি চাপা দিলে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে সে মারা যায়।’
এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে একাধিকবার মোবাইল ফোনে কল করলেও সাড়া দেননি দক্ষিণ সুরমার ইউএনও ঊর্মি রায়। এমনকি খুদেবার্তা পাঠিয়েও তাঁর জবাব মেলেনি।
পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (আইজিপি) শামসুদ্দোহা খন্দকারের কাছে বাড়ির চার নারী গৃহকর্মী গতকাল শনিবার তাঁদের বকেয়া বেতন চান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে নিজের লাইসেন্স করা পিস্তল দিয়ে তাঁদের হত্যার হুমকি দেন। মদ পান করে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। আতঙ্কে গৃহকর্মীদের একজন জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করেন।২২ মিনিট আগে
ভোলার বোরহানউদ্দিনে পরকীয়ার অভিযোগ তুলে এক নারীকে গাছে বেঁধে, চুল কেটে ও গলায় জুতার মালা পরিয়ে নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে বিএনপি নেতাসহ স্থানীয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের নতুন আদালত ভবনে বিষধর সাপের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আজ রোববার আদালত ভবনের দোতলায় সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনালের এজলাসকক্ষে একটি সাপ ঢুকে পড়ে। টের পেয়ে আদালতের কর্মচারীরা সাপটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন। এ ঘটনায় আদালতের আইনজীবী-কর্মচারীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামে এক যুবকের ছুরিকাঘাতে আকিব হোসেন (৩২) নামের এক প্রবাসী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাতে নগরীর চান্দগাঁও থানার পাঠানিয়াগোদা এলাকার বাসায় এ হত্যার ঘটনা ঘটে। পুলিশ নিহত প্রবাসীর স্ত্রী ও সেই যুবককে হেফাজতে নিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে