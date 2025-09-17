Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

নৌকায় চড়ে রাতারগুল ঘুরলেন আসিফ নজরুল, শুনলেন মাঝিদের গান

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০: ৩৩
ছবি: সংগৃহীত
সিলেটের জলাবনখ্যাত রাতারগুল পরিদর্শন করেছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তিনি রাতারগুল জলাবন এলাকা পরিদর্শন করেন।

এ সময় সিলেটের জেলা প্রশাসক সারোয়ার আলমসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জলাবন পরিদর্শনের সময় ড. আসিফ নজরুল সাংবাদিকদের বলেন, পরিবেশ সমুন্নত রেখে আরও অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। দেশের একমাত্র জলাবন রাতারগুল। স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনমান উন্নয়নে পর্যটন অবকাঠামো গড়ে তুলতে সরকারের তরফ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার হাত প্রসারিত থাকবে।

তিনি নৌকায় রাতারগুল জলাবন ঘুরে দেখেন। এ সময় নৌকার মাঝিদের মুখে শোনেন বিভিন্ন ধরনের গান।

বিষয়:

সিলেট জেলাজেলা প্রশাসকসিলেট বিভাগসিলেটআসিফ নজরুলজেলার খবরউপদেষ্টা
