হবিগঞ্জে চাঁদার ৯০ হাজার টাকাসহ ছাত্রদল নেতা ও তাঁর সহযোগী আটক

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
মাধবপুর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব জামিল চৌধুরী ও তাঁর এক সহযোগীকে চাঁদার ৯০ হাজার টাকাসহ আটক করেছে সেনাবাহিনী। ছবি: আজকের পত্রিকা
হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব জামিল চৌধুরী ও তাঁর এক সহযোগীকে চাঁদার ৯০ হাজার টাকাসহ আটক করেছে সেনাবাহিনী। বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাতে তাঁদের আটক করা হয়। আটক অপরজন হলেন জামিলের সহযোগী মোনায়েম খান। তিনিও ছাত্রদলের কর্মী। আটকের পর সেনাবাহিনী তাঁদের শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে মাধবপুর থানায় হস্তান্তর করেন।

পুলিশ জানায়, উপজেলার বাঘাসুরা ইউনিয়নের কালিকাপুর গ্রামে অরুপ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তিকে আটকে রেখে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন ছাত্রদল নেতা জামিল চৌধুরীসহ তাঁর সহযোগীরা। বিষয়টি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে সেনাবাহিনী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যরাতে সেনাবাহিনী মাধবপুর ক্যাম্পের একটি দল ওই এলাকায় অভিযান চালায়।

এ সময় ঘটনাস্থল থেকে হাতেনাতে চাঁদার ৯০ হাজার টাকাসহ মাধবপুর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব জামিল চৌধুরী ও ছাত্রদলের কর্মী মোনায়েম খানকে আটক করা হয়। অভিযানের বিষয়টি টের পেয়ে সঙ্গে থাকা পানেল মিয়া, মো. রোকন ও নির্জন মিয়া পালিয়ে যান।

এ বিষয়ে মাধবপুর থানার ওসি সহিদ উল্যা জানান, চাঁদাবাজির অভিযোগে ছাত্রদল নেতাসহ দুজনকে আটক করে সেনাবাহিনী থানায় হস্তান্তর করেছে। এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি। তাঁদের থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ওসি বলেন, অরুপ চৌধুরীর বাড়ির বি.বাড়িয়া জেলার নাছিরনগর উপজেলার ধরমণ্ডল গ্রামে। তিনি কেন কালিকাপুরে এসেছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রদল সভাপতি শাহ রাজিব আহমেদ রিংগন জানান, কারও ব্যক্তিগত অপরাধের দায় নেবে না ছাত্রদল। বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুততম সময়ের মধ্যে জামিল চৌধুরীর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হবিগঞ্জআটকমাধবপুরছাত্রদলসিলেট বিভাগচাঁদাবাজিসেনাবাহিনী
