হবিগঞ্জে চাঁদার ৯০ হাজার টাকাসহ ছাত্রদল নেতা ও তাঁর সহযোগী আটক

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব জামিল চৌধুরী ও তাঁর এক সহযোগীকে চাঁদার ৯০ হাজার টাকাসহ আটক করেছে সেনাবাহিনী। বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাতে তাঁদের আটক করা হয়। আটক অপরজন হলেন জামিলের সহযোগী মোনায়েম খান। তিনিও ছাত্রদলের কর্মী। আটকের পর সেনাবাহিনী তাঁদের শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে মাধবপুর থানায় হস্তান্তর করেন।
পুলিশ জানায়, উপজেলার বাঘাসুরা ইউনিয়নের কালিকাপুর গ্রামে অরুপ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তিকে আটকে রেখে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন ছাত্রদল নেতা জামিল চৌধুরীসহ তাঁর সহযোগীরা। বিষয়টি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে সেনাবাহিনী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যরাতে সেনাবাহিনী মাধবপুর ক্যাম্পের একটি দল ওই এলাকায় অভিযান চালায়।
এ সময় ঘটনাস্থল থেকে হাতেনাতে চাঁদার ৯০ হাজার টাকাসহ মাধবপুর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব জামিল চৌধুরী ও ছাত্রদলের কর্মী মোনায়েম খানকে আটক করা হয়। অভিযানের বিষয়টি টের পেয়ে সঙ্গে থাকা পানেল মিয়া, মো. রোকন ও নির্জন মিয়া পালিয়ে যান।
এ বিষয়ে মাধবপুর থানার ওসি সহিদ উল্যা জানান, চাঁদাবাজির অভিযোগে ছাত্রদল নেতাসহ দুজনকে আটক করে সেনাবাহিনী থানায় হস্তান্তর করেছে। এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি। তাঁদের থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ওসি বলেন, অরুপ চৌধুরীর বাড়ির বি.বাড়িয়া জেলার নাছিরনগর উপজেলার ধরমণ্ডল গ্রামে। তিনি কেন কালিকাপুরে এসেছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রদল সভাপতি শাহ রাজিব আহমেদ রিংগন জানান, কারও ব্যক্তিগত অপরাধের দায় নেবে না ছাত্রদল। বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুততম সময়ের মধ্যে জামিল চৌধুরীর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব জামিল চৌধুরী ও তাঁর এক সহযোগীকে চাঁদার ৯০ হাজার টাকাসহ আটক করেছে সেনাবাহিনী। বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাতে তাঁদের আটক করা হয়। আটক অপরজন হলেন জামিলের সহযোগী মোনায়েম খান। তিনিও ছাত্রদলের কর্মী। আটকের পর সেনাবাহিনী তাঁদের শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে মাধবপুর থানায় হস্তান্তর করেন।
পুলিশ জানায়, উপজেলার বাঘাসুরা ইউনিয়নের কালিকাপুর গ্রামে অরুপ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তিকে আটকে রেখে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন ছাত্রদল নেতা জামিল চৌধুরীসহ তাঁর সহযোগীরা। বিষয়টি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে সেনাবাহিনী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যরাতে সেনাবাহিনী মাধবপুর ক্যাম্পের একটি দল ওই এলাকায় অভিযান চালায়।
এ সময় ঘটনাস্থল থেকে হাতেনাতে চাঁদার ৯০ হাজার টাকাসহ মাধবপুর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব জামিল চৌধুরী ও ছাত্রদলের কর্মী মোনায়েম খানকে আটক করা হয়। অভিযানের বিষয়টি টের পেয়ে সঙ্গে থাকা পানেল মিয়া, মো. রোকন ও নির্জন মিয়া পালিয়ে যান।
এ বিষয়ে মাধবপুর থানার ওসি সহিদ উল্যা জানান, চাঁদাবাজির অভিযোগে ছাত্রদল নেতাসহ দুজনকে আটক করে সেনাবাহিনী থানায় হস্তান্তর করেছে। এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি। তাঁদের থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ওসি বলেন, অরুপ চৌধুরীর বাড়ির বি.বাড়িয়া জেলার নাছিরনগর উপজেলার ধরমণ্ডল গ্রামে। তিনি কেন কালিকাপুরে এসেছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রদল সভাপতি শাহ রাজিব আহমেদ রিংগন জানান, কারও ব্যক্তিগত অপরাধের দায় নেবে না ছাত্রদল। বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুততম সময়ের মধ্যে জামিল চৌধুরীর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) স্থগিত হওয়া ‘জুলাই ৩৬: মুক্তির উৎসব’ আজ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের রাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ হিল গালিবের হুমকির পর সংগীত ব্যান্ড আর্টসেল এতে অংশ নিচ্ছে না।১ সেকেন্ড আগে
মান্দায় টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে হঠাৎ করে বেড়ে গেছে আত্রাই নদের পানি। আজ শুক্রবার বেলা ৩টায় নদের জোতবাজার পয়েন্টে পানির উচ্চতা রেকর্ড করা হয়েছে ১৫ দশমিক ৪০ মিটার। এতে বিপৎসীমার ৩৭ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদের পানি।৫ মিনিট আগে
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, ‘ফেব্রুয়ারির নির্বাচন নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে। যাঁরা সন্দেহের বীজ বপন করছেন, তাঁদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।’১২ মিনিট আগে
গভীর সমুদ্রে ডাকাত দলের কবলে পড়েছে মাছ শিকারের একটি ট্রলার। ডাকাতেরা ট্রলারে থাকা মাছ, খাবার, জাল, ইঞ্জিনের ব্যাটারি, তেলসহ বিভিন্ন জিনিস লুট করে নেয়। এরপর ১৫ জেলেসহ ইঞ্জিন বিকল ট্রলারটি সমুদ্রে ভাসতে থাকে তিন দিন ধরে। জেলেরা মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক না পাওয়ায় কারও সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারেননি। একপর্যা২০ মিনিট আগে