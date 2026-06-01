সিলেট

জাফলংয়ে পানিতে ডুবে পর্যটকের মৃত্যু

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি
জাফলংয়ের ঝুলন্ত ব্রিজ। ছবি: লেখক

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার পর্যটনকেন্দ্র জাফলংয়ে পানিতে ডুবে ইমতিয়াজ হোসেন রাহী (১৬) নামের এক পর্যটক মারা গেছে।

আজ সোমবার (১ জুন) বিকেল ৪টার দিকে জাফলংয়ের জিরো পয়েন্ট এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় ডুবুরি দল ও পুলিশ। নিহত ওই পর্যটক চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার ফতেহাবাদ গ্রামের জসিম উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে রাহীসহ ১২ জনের একটি দল জাফলংয়ে বেড়াতে আসে। বিকেলের দিকে রাহীসহ কয়েকজন মিলে জাফলং জিরো পয়েন্ট এলাকায় গোসলে নামে। গোসলের একপর্যায়ে রাহী স্রোতের টানে পানিতে তলিয়ে নিখোঁজ হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ডুবুরিদের জানান। তারা ঘণ্টাব্যাপী উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে নিখোঁজের দুই ঘণ্টা পর সন্ধ্যা ৬টার দিকে তাকে উদ্ধার করে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রতন কুমার অধিকারী বলেন, জিরো পয়েন্ট এলাকা থেকে ওই পর্যটকের মরদেহ উদ্ধার করে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

