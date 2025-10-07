Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

সিলেটে আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলায় মো. ফরহাদ বক্স (৬১) নামের এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

মো. ফরহাদ বক্স সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ও মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক ধর্মবিষয়ক সম্পাদক।

পুলিশ জানায়, গত বছরের ৩ সেপ্টেম্বর সিলেটের কোতোয়ালি থানায় করা একটা মামলায় গতকাল সোমবার রাতে আখালিয়া বাজারে নিজ বসতবাড়ি থেকে মো. ফরহাদ বক্সকে (৬১) গ্রেপ্তার করা হয়।

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় করা কোতোয়ালি থানার মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বিষয়:

ছাত্রপুলিশগ্রেপ্তারজেলার খবরআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রতি রাতে সাপ হয়ে দংশন করেন স্ত্রী, প্রশাসনে অভিযোগ স্বামীর

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

স্বৈরাচারকে আশ্রয় দিয়ে ভারত বাংলাদেশের মানুষের বিরাগভাজন হলে ‘আমাদের কিছু করার নেই’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

রাশিয়া-ইউরোপ কি বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে

রাশিয়া-ইউরোপ কি বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে

সম্পর্কিত

সিলেটে আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

সিলেটে আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

মেঘনা নদীতে অভিযানে চাঁদাবাজদের হামলা, পুলিশসহ আহত ৫

মেঘনা নদীতে অভিযানে চাঁদাবাজদের হামলা, পুলিশসহ আহত ৫

আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল: সাবেক এমপি বুবলীসহ ১৭ নেতা-কর্মী রিমান্ডে

আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল: সাবেক এমপি বুবলীসহ ১৭ নেতা-কর্মী রিমান্ডে

মানিকগঞ্জে এনজিওকর্মীর লাশ উদ্ধার

মানিকগঞ্জে এনজিওকর্মীর লাশ উদ্ধার