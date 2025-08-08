Ajker Patrika
ক্ষমতায় গেলে ৫০ দিনের মধ্যে ইলিয়াস আলী গুমের রহস্য খুঁজতে কমিশন: হুমায়ুন কবির

বিশ্বনাথ (সিলেট) প্রতিনিধি 
সিলেটের বিশ্বনাথে বিএনপির সুধী সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেটের বিশ্বনাথে বিএনপির সুধী সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ৫০ দিনের মধ্যে কমিশন গঠন করে নিখোঁজ সাবেক সংসদ সদস্য এম ইলিয়াস আলী গুমের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ও দলের আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক হুমায়ুন কবির।

আজ শুক্রবার সিলেটের বিশ্বনাথ পৌর শহরে রামসুন্দর অগ্রগামী সরকারি উচ্চবিদ্যালয়-সংলগ্ন মাঠে উপজেলা ও পৌরবাসীর ব্যানারে আয়োজিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হুমায়ুন কবির এ কথা বলেন।

হুমায়ুন কবির বলেন, ‘আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ৫০ দিনের মধ্যে একটি কমিশন গঠন করা হবে। কমিশন আমাদের এলাকার জনপ্রিয় সাবেক সংসদ সদস্য নিখোঁজ এম ইলিয়াস আলী গুমের রহস্য উদ্‌ঘাটন করবে।’

তিনি বলেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আমাকে সিলেট-২ আসনে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। দল যদি আমাকে এই আসনে নমিনেশন দেয় এবং আমি নির্বাচিত হই, তাহলে আপনাদের কাছে ওয়াদা করে গেলাম, যদি আমরা ইলিয়াস আলীর সন্ধান পাই, তাহলে এই আসন আমি ইলিয়াস আলী ভাইকে ফিরিয়ে দেব।’

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘আগামী দিনে আমার নেতা তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হলে ইনশা আল্লাহ বিশ্বনাথ ও ওসমানীনগর উপজেলা উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হবে না।’

বিএনপি নেতা আব্বাস আলী চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ড. এনামুল হক চৌধুরী ও কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতা সিদ্দিকী।

বক্তব্য দেন বিএনপি নেতা আশিক চৌধুরী, এমরান আহমদ চৌধুরী, সিদ্দিকুর রহমান পাপলু, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান সুহেল আহমদ চৌধুরী, ইউপি চেয়ারম্যান কবির হোসেন ধলা মিয়া, খাইরুল আমিন আজাদ প্রমুখ।

সঞ্চালনা করেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল ইসলাম রুহেল, যুবদল নেতা রুমেল আলী ও আমির আলী। কোরআন তিলাওয়াত করেন মাওলানা সাইদুল ইসলাম হাবিবী।

সমাবেশে বিএনপির নেতা-কর্মীরা ছাড়াও এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিপুলসংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌর এলাকা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সুধী সমাবেশে যোগ দেন নেতা-কর্মীরা।

বিষয়:

সিলেট জেলানিখোঁজবিএনপিগুমবিশ্বনাথসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবর
