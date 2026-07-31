Ajker Patrika
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যশোর

প্রতিশ্রুত সড়ক সংস্কারকাজের উদ্বোধন করলেন প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত

­যশোর প্রতিনিধি
প্রতিশ্রুত সড়ক সংস্কারকাজের উদ্বোধন করলেন প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত
যশোরে প্রতিশ্রুত সড়ক সংস্কারকাজের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করেন প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের চাঁচড়া আরএইচডি থেকে রাজগঞ্জ জিসি সড়কের চার কিলোমিটার অংশ সংস্কার ও প্রশস্তকরণ কাজের উদ্বোধন করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।

আজ শুক্রবার দুপুরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী প্রকল্পটির ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে স্থানীয় জনগণের কাছে দেওয়া এই সড়ক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই কাজটি শুরু হয়েছে।

অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নির্বাচনের আগে জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছেন।’

প্রতিমন্ত্রী দলীয় নেতা-কর্মীদের নিজ নিজ এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে এলাকাবাসীর প্রতি সড়ক নির্মাণকাজে নিয়োজিত ঠিকাদারকে সহযোগিতা করার পাশাপাশি কাজের মান নিশ্চিত করতে নজরদারি রাখার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, সম্প্রতি বন্ধ হয়ে যাওয়া যশোর-ঢাকা ও ঢাকা-যশোর রুটে বেসরকারি বিমান সংস্থার ফ্লাইট পুনরায় চালুর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং এ বিষয়ে দ্রুত অগ্রগতি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যশোর স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক রফিকুল হাসান, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী আহমেদ মাহবুবুর রহমান, জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু, সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের প্রশাসক দেলোয়ার হোসেন খোকনসহ স্থানীয় প্রশাসন, বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

বিষয়:

যশোরসড়কসংস্কারজেলার খবরপ্রতিমন্ত্রী
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