প্রতিশ্রুত সড়ক সংস্কারকাজের উদ্বোধন করলেন প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত

যশোরের চাঁচড়া আরএইচডি থেকে রাজগঞ্জ জিসি সড়কের চার কিলোমিটার অংশ সংস্কার ও প্রশস্তকরণ কাজের উদ্বোধন করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।
আজ শুক্রবার দুপুরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী প্রকল্পটির ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে স্থানীয় জনগণের কাছে দেওয়া এই সড়ক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই কাজটি শুরু হয়েছে।
অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নির্বাচনের আগে জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছেন।’
প্রতিমন্ত্রী দলীয় নেতা-কর্মীদের নিজ নিজ এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে এলাকাবাসীর প্রতি সড়ক নির্মাণকাজে নিয়োজিত ঠিকাদারকে সহযোগিতা করার পাশাপাশি কাজের মান নিশ্চিত করতে নজরদারি রাখার আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, সম্প্রতি বন্ধ হয়ে যাওয়া যশোর-ঢাকা ও ঢাকা-যশোর রুটে বেসরকারি বিমান সংস্থার ফ্লাইট পুনরায় চালুর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং এ বিষয়ে দ্রুত অগ্রগতি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যশোর স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক রফিকুল হাসান, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী আহমেদ মাহবুবুর রহমান, জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু, সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের প্রশাসক দেলোয়ার হোসেন খোকনসহ স্থানীয় প্রশাসন, বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।
জয়পুরহাট পৌর শহরে পারিবারিক কলহ ও কিস্তির টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে নিজের ছেলে নাইম ইসলাম ইয়ামিনকে (২০) শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে বাবার বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত বাবা লুৎফর রহমান পলাতক রয়েছেন। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিহতের সৎ মা বানু খাতুনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে...২ মিনিট আগে
স্থানীয় আব্বাস উদ্দিন কুটির ছেলে টগরের নেতৃত্বে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। টগর একসময় আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর টগর ও তাঁর সহযোগীরা একাধিকবার তাঁর কাছে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হয়।৩ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর কুয়াকাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে অফিস সহকারী জলিলুর রহমানের অশ্লীল ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার সকালে ম্যানেজিং কমিটি এ সিদ্ধান্ত নেয়।২৪ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার কালীগঙ্গা নদীতে সাগর আহমেদ নামে এক যুবকের মৃত্যুর চার দিন পর রহস্য উদ্ঘাটনের দাবি করেছে পিবিআই। সংস্থাটির ভাষ্য, মাদক-সংক্রান্ত বিরোধে কয়েকজনের তাড়া খেয়ে তিনি নদীতে ঝাঁপ দেন। এ ঘটনায় প্রধান আসামি আনোয়ার হোসেন আনুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।৩৮ মিনিট আগে