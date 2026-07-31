Ajker Patrika
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বগুড়া

ধুনটে বিস্ফোরক মামলায় আওয়ামী লীগের দুই নেতা গ্রেপ্তার

ধুনট (বগুড়া) প্রতিনিধি
ধুনটে বিস্ফোরক মামলায় আওয়ামী লীগের দুই নেতা গ্রেপ্তার
ধুনটে বিস্ফোরক মামলায় আওয়ামী লীগের দুই নেতা গ্রেপ্তার। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার ধুনটে বিএনপির মিছিলে ককটেল হামলা ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে করা দুইটি পৃথক মামলায় আওয়ামী লীগের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক ও মথুরাপুর ইউনিয়নের জোলাগাঁতী গ্রামের বাসিন্দা লাবলু খন্দকার (৫০) এবং কালেরপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ও আড়কাটিয়া গ্রামের বাসিন্দা নজরুল ইসলাম মিঠু (৫৫)।

আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে তাঁদের বগুড়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে তাঁদের নিজ নিজ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ২১ ডিসেম্বর বিএনপির নেতা-কর্মীরা ধুনট শহরে বিক্ষোভ মিছিল শেষে পথসভা করেন। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা পথসভার উদ্দেশে ককটেল হামলা ও ব্যানারে অগ্নিসংযোগ করেন। এ ঘটনায় ২০২৪ সালের ১৭ অক্টোবর উপজেলা জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার (জাসাস) ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নুরুন-নবী তালুকদার বাদী হয়ে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও ৬ শিক্ষকসহ ৮১ জনকে আসামি করা হয়। এ মামলায় এজাহার নামীয় আসামি ছিলেন লাবলু খন্দকার।

অপর দিকে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ২০২৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ধুনট শহরে একটি মশাল মিছিল বের করেন। এ সময় যুবদলের নেতা-কর্মীরা বাধা দিলে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে পালিয়ে যায় আওয়ামী লীগের লোকজন। এ ঘটনায় ২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ধুনট পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রিপন সেখ বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা করেন। ওই মামলায় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৯৬ জন নেতা-কর্মীকে আসামি করা হয়। মামলাটির অজ্ঞাতনামা আসামি হিসেবে নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, বিস্ফোরক আইনে করা মামলায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা দুই আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

বগুড়াধুনটবগুড়া সদরবিএনপিবিক্ষোভঅগ্নিসংযোগমিছিল
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