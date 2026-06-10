Ajker Patrika
সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জে সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রীর এপিএস হাসনাত কারাগারে

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি  
সুনামগঞ্জে সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রীর এপিএস হাসনাত কারাগারে
রেজাউল করিম রিজু ও হাসনাত হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নানের একান্ত সহকারী সচিব (এপিএস) ও সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসনাত হোসেনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া জগন্নাথপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম রিজুকে কারাগারে পাঠানো হয়। আজ বুধবার (১০ জুন) সুনামগঞ্জের দ্রুত বিচার আদালতের বিচারক নুরুল হক ও জগন্নাথপুর আমল গ্রহণকারী আদালতের বিচারক মো. এমদাদ হোসেনের আদালতে পৃথকভাবে আত্মসমর্পণ করে হাজির হয়ে জামিন প্রার্থনা করলে বিচারকেরা তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

হাসনাতের পক্ষে আইনজীবী অ্যাডভোকেট শফিকুল ইসলাম ও রিজুর পক্ষে অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

জানা গেছে, হাসনাত ও রিজুর পৃথক জামিন শুনানিতে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের নেতারাসহ আওয়ামী লীগ-সমর্থক আইনজীবীরা অংশ নেন।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আহত জহুর আলীর বড় ভাই হাফিজ আহমদ বাদী হয়ে সুনামগঞ্জে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ দ্রুত বিচার আদালতে সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান ও সাবেক তিন সংসদ সদস্যসহ ৯৯ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন। এতে সুনামগঞ্জের সাবেক তিন পুলিশ কর্মকর্তাকেও আসামি করা হয়েছিল। ওই মামলায় হাসনাতকে আসামি করা হয়।

অন্যদিকে, গত বছরের ১৯ নভেম্বর জগন্নাথপুরের মিরপুর ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয় ভাঙচুর, চুরি ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ এনে ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুন নূর বাদী হয়ে জগন্নাথপুর থানায় সাবেক মন্ত্রী এম এ মান্নানকে প্রধান আসামি করে ৪৯ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করেন। ওই মামলায় জগন্নাথপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম রিজুকেও আসামি করা হয়।

বিষয়:

সুনামগঞ্জআদালতকারাগারজেলার খবরপরিকল্পনামন্ত্রীআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত