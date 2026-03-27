Ajker Patrika
সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জে পাওনা ৫০ টাকা নিয়ে মারামারি, আহত কিশোরের মৃত্যু

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে পাওনা ৫০ টাকা নিয়ে মারামারিতে আহত এমরান হোসেন (১৬) নামের এক কিশোর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। আজ শুক্রবার সকালে সিলেটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা যায় সে।

নিহত এমরান সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার দোয়ালিয়া ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে। সে টমটমচালক ছিল। সে উপজেলার সৈয়দপুর ঈশানকোণা গ্রামে অনেক দিন ধরে বসবাস করত।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, উপজেলার সৈয়দপুর ঈশানকোণা গ্রামের বাসিন্দা ব্যাটারিচালিত টমটম গ্যারেজের মালিক বাদশা মিয়ার এমরানের কাছে গাড়ি চার্জ বাবদ ৫০ টাকা পাওনা ছিল। সেই পাওনা টাকা চাওয়া নিয়ে গত মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) সন্ধ্যায় দুজনের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা বাধে। এ সময় বাদশা মিয়ার পক্ষ নিয়ে আরেক টমটমচালক জাকির হোসেন (৩২) লোহার রড দিয়ে এমরানের মাথায় আঘাত করেন। এতে সে গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে সিলেটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে তার মৃত্যু হয়।

এ ব্যাপারে জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জে হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

বিশ্বের সবচেয়ে অপছন্দের দেশের তালিকা প্রকাশ

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁসকারী আরব ইহুদি ভানুনুর ভাগ্যে কী ঘটেছিল

ট্রাম্পের নীতিতে খেপেছে জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্রকে আঘাতে খুঁজছে দুর্বল জায়গা

গঙ্গাচড়ায় সহিংসতার মামলায় আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁসকারী আরব ইহুদি ভানুনুর ভাগ্যে কী ঘটেছিল

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁস করেন তিনি, ভাগ্যে কী ঘটেছিল

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

বৈশ্বিক ‘রেপ একাডেমির’ পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

বৈশ্বিক ‘রেপ একাডেমির’ পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

চট্টগ্রামে তেলসংকটকে পুঁজি করে গ্যাসচালিত যানেও বাড়তি ভাড়া আদায়

চট্টগ্রামে তেলসংকটকে পুঁজি করে গ্যাসচালিত যানেও বাড়তি ভাড়া আদায়

চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীর বাড়িতে গুলির মামলায় গ্রেপ্তার ১

চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীর বাড়িতে গুলির মামলায় গ্রেপ্তার ১

জামালপুরে মাদক কারবারিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন

জামালপুরে মাদক কারবারিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন

শিশু রুবেল হত্যা: জড়িতদের আটকের দাবিতে বিক্ষোভ

শিশু রুবেল হত্যা: জড়িতদের আটকের দাবিতে বিক্ষোভ