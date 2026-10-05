চোরাই পথে ভারত থেকে আনা ‘পাগলা’ মহিষের আক্রমণে আহত ৭

সুনামগঞ্জ সদরে চোরাই পথে ভারত থেকে আনা একটি মহিষের আক্রমণে সাতজন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সাজু মিয়া (৪০) নামে একজনের অবস্থা গুরুতর। তাঁকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আজ সোমবার বেলা ৩টার দিকে সদর উপজেলার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়নের ইসলামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশ ও বিজিবি মহিষটিকে আটক করে।
আহতদের মধ্যে সাজু মিয়া ছাড়াও রয়েছেন একই গ্রামের হযরত আলীর ছেলে নূরু মিয়া ও সরল মিয়া, সাদু শিকদার ও অহিদ মিয়াসহ আরও দুই-তিনজন। অন্যরা স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নিয়েছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সোমবার সকালে চোরাকারবারিরা সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে মহিষটি ইসলামপুর এলাকায় নিয়ে আসে। মহিষটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে গ্রামের ভেতর ছোটাছুটি শুরু করে। একপর্যায়ে সাজু মিয়াকে বুকের বাঁ পাশে শিং দিয়ে গুঁতো দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।
সাজুকে উদ্ধার করতে স্থানীয়রা এগিয়ে গেলে মহিষটি আরও কয়েকজনকে আক্রমণ করে আহত করে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ও বিজিবির সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। স্থানীয়দের সহায়তায় বিকেল ৩টার দিকে মহিষটিকে আটক করা হয়।
ইসলামপুর গ্রামের ইউপি সদস্য মো. বিল্লাল হোসেন বলেন, সীমান্তের আশপাশ দিয়ে ভারত থেকে মহিষটি আনা হয়ে থাকতে পারে। মহিষটি কারা এনেছে, তা এখনো জানা যায়নি। বর্তমানে মহিষটি মালিকবিহীন অবস্থায় তাঁর জিম্মায় রয়েছে।
সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. জহির হোসেন বলেন, সীমান্ত পেরিয়ে চোরাই পথে আনা মহিষটি পাগলাটে প্রকৃতির হওয়ায় ছোটাছুটি করে সাত-আটজনকে আহত করেছে। গুরুতর আহত একজনকে সিলেটে পাঠানো হয়েছে। মহিষটি আটক করে আইনগত প্রক্রিয়া নেওয়া হচ্ছে।
চাঁদাবাজির অভিযোগে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এলাকা থেকে মিজানুর রহমান স্বপন নামে এক বিএনপি নেতাকে আটক করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি-২)। আজ সোমবার তাঁকে আটকের পর সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।৯ মিনিট আগে
চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় ১৬টি এক হাজার টাকার জাল নোটসহ স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর আগে স্থানীয় জনতা তাঁদের জাল নোটসহ হাতেনাতে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন। পরে জাল নোটের উৎস ও এর সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত করতে গ্রেপ্তারকৃতদের নিয়ে অভিযান চালায় পুলিশ।১৭ মিনিট আগে
নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হাম আক্রান্ত হয়ে তিন মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগ তুলে হাসপাতালটিতে ভাঙচুরের চালিয়েছে তার স্বজনরা। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ওসির গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।৩৩ মিনিট আগে
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে বাসভাড়া কমানোর দাবিতে শিক্ষার্থীদের ডাকা অবরোধ স্থগিত করেছে ‘পরিবহন সিন্ডিকেটবিরোধী ছাত্র ঐক্য’। আজ সোমবার রাতে জেলা পরিষদের প্রশাসক মামুন মাহমুদ ও নারায়ণগঞ্জ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মাশুকুল ইসলাম রাজীবের হস্তক্ষেপে বাসমালিকেরা সিদ্ধান্ত জানাতে দুই দিন সময় নিয়েছেন।৩৪ মিনিট আগে