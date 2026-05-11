রাতের আঁধারে দুটি পুকুরে শত্রুতার বিষ, মরল ৫ লক্ষাধিক টাকার মাছ

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে রাতের আঁধারে একই মালিকের দুটি পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে পাঁচ লক্ষাধিক টাকার মাছ মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার (১০ মে) দিবাগত রাতে জগন্নাথপুর উপজেলার সৈয়দপুর-শাহারপাড়া ইউনিয়নের সৈয়দপুর হাড়িকোনা গ্রামে দুর্বৃত্তরা এ ঘটনা ঘটায়।
ক্ষতিগ্রস্ত মঈনুল ইসলাম বলেন, ‘কয়েক মাস আগে বিভিন্নভাবে ঋণ এনে আমি পুকুরে মাছ চাষ করি। রোববার দিবাগত রাতে দুটি পুকুরে দুর্বৃত্তরা বিষ দিয়ে পুকুরের সব মাছ মেরে ফেলেছে। এতে আমার প্রায় পাঁচ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। আমি অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব হয়ে গেছি। আমার যে ক্ষতি হয়েছে তা থেকে উদ্ধার হওয়ার মতো এই মুহূর্তে আমার কোনো অবস্থা নেই। প্রশাসনের কাছে একটাই দাবি, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে যেন জড়িতদের ধরে বিচারটা করা হয়।’
সৈয়দপুর-শাহারপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) সৈয়দ এমদাদ আহমেদ বলেন, ‘ওই পুকুরের মালিক নিঃস্ব হয়ে গেছে। আমরা চাই সঠিক তদন্ত করে এবং আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে যারা এ কাজটি করেছে তাদের আইনের আওতায় আনা হোক।’
এ ব্যাপারে জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, পুকুরে বিষ প্রয়োগের ঘটনায় ভুক্তভোগী থানায় কোনো অভিযোগ করেননি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
