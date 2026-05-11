মাহবুব উল আলম হানিফ ও তাঁর স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ ও তাঁর স্ত্রী ফৌজিয়া আলমের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার (১১ মে) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পৃথক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, মাহবুব উল আলম হানিফের বিরুদ্ধে ২৭ কোটি ৩৯ লাখ ২৯ হাজার ৩১ টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন এবং বিভিন্ন সময় ১৮টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত মোট ৮৬ কোটি ৬৬ লাখ ৬৯ হাজার ৪৯৭ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
এ ছাড়া মাহবুব উল আলম হানিফ ও তাঁর স্ত্রী ফৌজিয়া আলম যৌথভাবে পারস্পরিক যোগসাজশে ৪ কোটি ৬৯ লাখ ৬৮ হাজার ৪৯০ টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূতভাবে অর্জন করেছেন।
এ ছাড়া ১৬টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তাঁদের বিরুদ্ধে মোট ৩৩ কোটি ১৩ লাখ ৫০ হাজার ৬০৯ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। দুই মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁদের আয়কর সংক্রান্ত তথ্য যাচাইবাছাই করা প্রয়োজন। আর এজন্য তাঁদের আয়কর নথি জব্দ করা প্রয়োজন।
কিশোরগঞ্জের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ‘ঈশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি’র শিক্ষার্থীরা স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। সোমবার (১১ মে) সকাল ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে প্রায় তিন ঘণ্টা নীলগঞ্জ সড়কে অবস্থান নিয়ে তাঁরা এই কর্মসূচি পালন করেন।২০ মিনিট আগে
যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য শাহীন চাকলাদারের বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। আজ সোমবার মামলার চার্জশিটের ওপর শুনানি শেষে জেলা ও দায়রা জজ মাহমুদা খাতুন এ আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সংশ্লিষ্ট আদালতের অতিরিক্ত পিপি নূর আলম পান্নু।৩০ মিনিট আগে
এক যুবককে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। দুই যুবক লাঠি হাতে প্রস্তুত। মোবাইলে ক্যামেরা প্রস্তুত করে একজন বললেন, ‘চালু করে দিয়েছি।’ এরপরই দাঁড়িয়ে থাকা দুজন বেঁধে রাখা তরুণকে লাঠিপেটা করতে শুরু করলেন। রোববার রাজশাহীর মতিহার থানা এলাকায় এমন ঘটনা ঘটেছে।৪১ মিনিট আগে
গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার রাউৎকোনা গ্রামের প্রবাসী মনির হোসেনের বাড়ি থেকে উদ্ধার মা, মেয়েসহ পাঁচ মরদেহের ফরেনসিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মা শারমিন খানসহ চারজনকে গলাকেটে হত্যা করা হয়েছে। আর এক শিশুকে শ্বাসরুদ্ধ করে মৃত্যু নিশ্চিত করেছে হত্যাকারী।১ ঘণ্টা আগে