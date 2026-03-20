Ajker Patrika
সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জে মহিষ চুরি করে জবাই, মাংস জব্দসহ আটক দুই

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
সুনামগঞ্জে মহিষ চুরি করে জবাই, মাংস জব্দসহ আটক দুই
জামালগঞ্জ উত্তর ইউনিয়নের শরীফপুর গ্রামের পাশের হাওরে মহিষের কাটা মাথা ও চামড়া পড়ে আছে। ছবি: সংগৃহীত

সুনামগঞ্জে চুরি হওয়া একটি মহিষ জবাই করে বিক্রির চেষ্টার অভিযোগে অভিযান চালিয়ে মাংস জব্দ করেছে পুলিশ। এ সময় দুজনকে আটক করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) বিকেলে জামালগঞ্জ উপজেলার সাচনা বাজারে অভিযান চালিয়ে জামাল মিয়ার মাংসের দোকান ও খুরশেদ মিয়ার হোটেল থেকে ওই মাংস জব্দ করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন জামালগঞ্জ উত্তর ইউনিয়নের উত্তর কামলাবাজ গ্রামের খুরশিদ মিয়া এবং দোকানের কর্মচারী গোপাল। এই ঘটনায় মহিষের মালিক তারা মিয়া জামালগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ভাগুয়া গ্রামের বাসিন্দা তারা মিয়া বুধবার সন্ধ্যায় পোষা তিনটি মহিষ জামালগঞ্জের হরিনগর গ্রামসংলগ্ন নদীর তীরে বেঁধে রেখে বাড়ি যান। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে মহিষ আনতে গিয়ে তিনি দেখতে পান, একটি মহিষ নিখোঁজ। পরে আশপাশে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান না পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে জানতে পারেন, জামালগঞ্জ উত্তর ইউনিয়নের শরীফপুর গ্রামের পাশের হাওরে একটি মহিষের কাটা মাথা ও চামড়া পড়ে রয়েছে।

ঘটনাস্থলে গিয়ে তারা মিয়া পরিত্যক্ত মাথা ও চামড়া দেখে সেটি তাঁর মহিষ বলে শনাক্ত করেন। এরপর তিনি থানায় অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মহিষের মাথা ও চামড়া উদ্ধার করে এবং পরে সাচনা বাজারে অভিযান চালিয়ে মাংস জব্দ ও দুজনকে আটক করে।

জামালগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) পংকজ ঘোষ জানান, অভিযোগের পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আলামত উদ্ধার করে। পরে বাজারে অভিযান চালিয়ে মাংস জব্দ এবং জড়িত ব্যক্তিদের আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সুনামগঞ্জবিশ্বম্ভরপুরসিলেট বিভাগজেলার খবর
