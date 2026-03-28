Ajker Patrika
সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জে গরুর জন্য ধান কাটা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, নিহত ১

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
সুনামগঞ্জে গরুর জন্য ধান কাটা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, নিহত ১
প্রতীকী ছবি

সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলায় গরুর জন্য কাঁচা ধান কেটে নেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে বিল্লাল আহমেদ (৫০) নামের একজন নিহত হয়েছেন। আহত হন অন্তত ১৫ জন। গতকাল শুক্রবার (২৭ মার্চ) বিকেলে দেওয়াননগর গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

নিহত বিল্লাল আহমদ (৫০) দোয়ারাবাজার উপজেলার দোহালিয়া ইউনিয়নের দেওয়াননগর গ্রামের মৃত আব্দুল গফুরের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বিকেলের দিকে দেওয়াননগর গ্রামের বিল্লাল আহমদ ও প্রতিবেশী মছরব আলীর মধ্যে গরুর জন্য কাঁচা ধান কেটে ফেলা নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন বিল্লাল আহমদ। পরে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে শুক্রবার দিবাগত রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এ ঘটনায় অন্য আহত ব্যক্তিরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

দোহালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. শামীমুল ইসলাম শামীম বলেন, দেওয়ানগর গ্রামের নিহত বিল্লাল আহমদ ও প্রতিপক্ষ মছরব আলী দুজনেই প্রতিবেশী। ধান কাটা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় পুলিশ কাউকে আটক করেনি।

আজ শনিবার দুপুরে দোয়ারাবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম তালুকদার বলেন, গরুর জন্য কাঁচা ধান কেটে ফেলা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। মারামারির ঘটনায় বিল্লাল নামের একজন সিলেট ওসমানী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় মারা গেছেন। দুইপক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। এ ঘটনায় কোনো পক্ষ অভিযোগ না করায় কারও নাম ঠিকানা জানা যায়নি।

বিষয়:

সুনামগঞ্জসংঘর্ষনিহতদোয়ারাবাজারসিলেট বিভাগধান
প্যারাস্যুটে ইরানে নামতে পারে ২ হাজার মার্কিন সেনা

জোড়া লাল কার্ডের ম্যাচে ভারতকে রুখে দিল বাংলাদেশ

ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে আট মাসের জন্য ১২ দফা প্রস্তাব ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

ভৈরবে বাবাসহ মাদ্রাসাছাত্রী অপহরণের চেষ্টা, ২ ব্যক্তি আটক

বাড়িতে মজুত রেখে বেশি দামে পেট্রল বিক্রি, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

ললী ছড়ার অবৈধ স্থাপনা অপসারণের দাবিতে সোচ্চার এলাকাবাসী

ধানের গুদামে মজুত জ্বালানি তেল