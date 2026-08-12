Ajker Patrika
En
সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি, গৃহবধূকে হাত-মুখ বেঁধে টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি, গৃহবধূকে হাত-মুখ বেঁধে টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট
জানালার গ্রিল কেটে ঘরে ঢোকে ডাকাতেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে এক বাড়িতে ব্যবসায়ীর স্ত্রীকে হাত-মুখ বেঁধে ও দুই শিশুসন্তানকে ভয় দেখিয়ে টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করেছে ডাকাতেরা।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার পাইকোশার লাহিড়ীবাড়ী এলাকার গামছা ব্যবসায়ী নুরুল ইসলামের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে ব্যবসায়ী নুরুল ইসলামের স্ত্রী শরিফা বেগম, শিশুসন্তান সামিয়া ও রিজওয়ান ঘুমিয়েছিল। এ সময় জানালার গ্রিল কেটে ডাকাতেরা ঘরে প্রবেশ করে। তাদের একজন শরিফার গলায় রশি পেঁচিয়ে তাঁকে টানতে থাকেন। এতে তিনি চেতন হারিয়ে ফেললে গামছা ও স্কচটেপ দিয়ে তাঁর হাত-মুখ বেঁধে ফেলে রাখা হয়। ডাকাত দলের অন্য একজন দুই শিশুসন্তানকে ভয় দেখান এবং আরেকজন আলমারি খুলে স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য মালামাল লুট করেন।

ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, ডাকাতেরা চলে গেলে দুই শিশুসন্তান শরিফার মাথায় পানি দিয়ে তাঁর চেতন ফেরায়। পরে তিনি দেখতে পান, ডাকাতেরা প্রায় সাড়ে চার ভরি সোনা, সাত ভরি রুপা, নগদ ৩০ হাজার টাকা, ১০-১২ হাজার টাকার কাপড়সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে গেছে।

আজ বুধবার বিকেলে ব্যবসায়ী নুরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে এসেছি। ঘটনার সময় আমি ঢাকায় ছিলাম। ডাকাতেরা প্রায় ১০ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। একই সঙ্গে আমার গুরুত্বপূর্ণ কিছু নথিপত্র নষ্ট করে দিয়েছে।’

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাশমত আলী বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি চুরির ঘটনা। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে থানায় আনা হয়েছে। ভুক্তভোগী পরিবার লিখিত অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জডাকাতিরাজশাহী বিভাগকামারখন্দজেলার খবরব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত