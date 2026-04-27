বেলকুচি পৌরসভার উপসহকারী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে মানববন্ধন

সিরাজগঞ্জের বেলকুচি পৌরসভার কর্মকর্তা উপসহকারী প্রকৌশলী শাহ আলমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও প্ল্যান-ডিজাইন সিন্ডিকেটের অভিযোগ তুলে মানববন্ধন করেছেন জেলা বিল্ডিং ডিজাইন অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা।
আজ সোমবার (২৭ এপ্রিল) বিকেলে সংগঠনের উদ্যোগে বেলকুচি উপজেলা পরিষদ চত্বরে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে সিরাজগঞ্জ জেলা বিল্ডিং নির্মাণ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য দেন ইঞ্জিনিয়ার কবির উদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার ফয়সাল আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার একরামুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার রিয়াদুল ইসলাম প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, পৌরসভার কর্মকর্তা উপসহকারী প্রকৌশলী শাহ আলম এলাকার বিভিন্ন বাসাবাড়ির নকশা ও ডিজাইন অনুমোদনের ক্ষেত্রে অনিয়ম, বিলম্ব এবং প্রভাব খাটান। এতে সাধারণ মানুষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।
শেরনগর গ্রামের মন্টু মিয়া বলেন, ‘আমি ফয়সাল ইঞ্জিনিয়ারকে বিল্ডিংয়ের প্ল্যান করার জন্য কাজ দিই, কিন্তু পৌরসভা থেকে উপসহকারী প্রকৌশলী শাহ আলম ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন যে—‘‘আপনি যে পৌরসভার ৬৫ হাজার টাকা জমা দিয়েছেন, এই টাকার ভেতর থেকেই ১৫ হাজার টাকা আমাকে দিন। আমি সব কাজ করে দেব। প্ল্যানের ফাইলের ভেতর যে ত্রুটি আছে, তা ঠিক করে দেব।’’’
তবে উপসহকারী প্রকৌশলী শাহ আলম সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘ইঞ্জিনিয়ার কবির উদ্দিন ও ফয়সাল আহমেদ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছেন। আমি চাকরির ফাঁকে স্বল্পমূল্যে প্ল্যানের কাজ করে দিই বিধায় আমার পেছনে তাঁরা লেগেছেন।’
এ বিষয়ে বেলকুচি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আফরিন জাহান বলেন, ‘তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনার কেন্দ্রীয় সদস্য ও ঢাকা মহানগরীর সাবেক সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ রইস উদ্দিন হত্যাকাণ্ডের এক বছর পেরিয়ে গেলেও এজাহারভুক্ত কোনো আসামি গ্রেপ্তার না হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট।১১ মিনিট আগে
ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মোহন শেখ হত্যা মামলায় আশরাফুল ইসলাম নামের এক সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শনিবার (২৫ এপ্রিল) রাতে তাঁকে উপজেলার বড়দা এলাকা থেকে থানায় নিয়ে গতকাল রোববার ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আশরাফুল ইসলামের নাম ওই মামলার এজাহারে ছিল না।১৪ মিনিট আগে
প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সাবেক পরিচালক লে. কর্নেল (চাকরিচ্যুত) মো. আফজাল নাছেরকে উত্তরা পূর্ব থানার এক ছাত্র হত্যা মামলায় ফের দুই দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইন এই নির্দেশ দেন।৩৩ মিনিট আগে
ঢাকার ফিলিং স্টেশনগুলোয় জ্বালানি তেল সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রায় দুই মাস ধরে দীর্ঘ সারি ও অপেক্ষার চিত্রই বারবার সামনে এসেছে। হয়েছে সংবাদ শিরোনাম। তবে আজ সোমবার ঢাকার বিভিন্ন পেট্রল পাম্পে গিয়ে তাৎক্ষণিক তেল সংগ্রহ করতে পেরেছেন মোটরসাইকেল চালকেরা। তবে কিছু কিছু পাম্পে ১০ মিনিট থেকে সর্বোচ্চ...৪৩ মিনিট আগে