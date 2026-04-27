এজাহারে নাম না থাকলেও হত্যা মামলায় সাংবাদিককে গ্রেপ্তার

এজাহারে নাম না থাকলেও হত্যা মামলায় সাংবাদিককে গ্রেপ্তার
সাংবাদিক আশরাফুল ইসলামকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মানববন্ধন। ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মোহন শেখ হত্যা মামলায় আশরাফুল ইসলাম নামের এক সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শনিবার (২৫ এপ্রিল) রাতে তাঁকে উপজেলার বড়দা এলাকা থেকে থানায় নিয়ে গতকাল রোববার ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আশরাফুল ইসলামের নাম ওই মামলার এজাহারে ছিল না। সাংবাদিককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আজ সোমবার স্থানীয় সাংবাদিকেরা ঝিনাইদহ শহরে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছেন।

এদিকে মোহন শেখ হত্যা মামলার বাদী নিহতের ছেলে হারুন অর রশীদ জানিয়েছেন, আশরাফুল ইসলাম তাঁর বাবার হত্যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—এমন তথ্য তিনি পাননি। যে কারণে আজ তিনি আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে একটি লিখিত দিয়েছেন। আশরাফুল ইসলাম বর্তমানে ঝিনাইদহ কারাগারে রয়েছেন।

জানা গেছে, ২৩ এপ্রিল সকালে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে মোহন শেখ (৬০) নামের এক কৃষক নিহত হন। তিনি ওই গ্রামের মৃত মতলেব শেখের ছেলে। এ ঘটনায় নিহত মোহন শেখের ছেলে হারুন অর রশীদ বাদী হয়ে ৪২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ২০ থেকে ২৫ জনকে আসামি করে শৈলকুপা থানায় একটি মামলা করেন। সেই মামলায় এজাহারনামীয় একজনসহ দুজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। যাঁর অপরজন হচ্ছেন স্থানীয় সাংবাদিক আশরাফুল ইসলাম।

গ্রেপ্তার সংবাদকর্মী আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী শান্তা খাতুন জানান, তাঁর স্বামী সাংবাদিকতা করেন। সংঘর্ষে যিনি মারা গেছেন, তিনি তাঁর প্রতিবেশী দাদাশ্বশুর। শান্তা খাতুন আরও জানান, গত শনিবার রাতে তিনি বাবার বাড়ি শৈলকুপার ব্রাহিমপুর ছিলেন। আশরাফুলও রাতে সেখানে অবস্থান করছিলেন। রাত ১২টার দিকে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে মোবাইল ফোনে তাঁকে পার্শ্ববর্তী বড়দা সেতুর কাছে আসতে বলা হয়। আশরাফুল তখন সেখানে গেলে ওসি ডাকছেন, এমন কথা বলে শৈলকুপা থানায় নেওয়া হয়। গতকাল দুপুরে তাঁকে মোহন শেখ হত্যা মামলায় আসামি দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়। তাঁর দাবি, পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের জেরে প্রশাসন ক্ষুব্ধ হয়ে আশরাফুলকে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ূন কবির মোল্লাকে কয়েকবার ফোন দিলেও তিনি তা রিসিভ করেননি। টেক্সট পাঠানো হলেও রেসপন্স করেননি।

শৈলকুপা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. আখতারুজ্জামান বলেন, মামলার এজাহারে আশরাফুলের নাম নেই। তবে তদন্তে আশরাফুলের সংশ্লিষ্টতা পেয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

ছাত্রসেনার নেতা হত্যায় এক বছরেও নেই গ্রেপ্তার—বিচার দাবিতে সমাবেশ, বিক্ষোভ

এজাহারে নাম না থাকলেও হত্যা মামলায় সাংবাদিককে গ্রেপ্তার

এজাহারে নাম না থাকলেও হত্যা মামলায় সাংবাদিককে গ্রেপ্তার

নবম দফায় ২ দিনের রিমান্ডে সাবেক ডিজিএফআই কর্মকর্তা আফজাল নাছের

দুই মাস পর ঢাকার পেট্রলপাম্পগুলোয় ভিন্ন চিত্র