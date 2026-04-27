Ajker Patrika
ঢাকা

ছাত্রসেনার নেতা হত্যায় এক বছরেও নেই গ্রেপ্তার—বিচার দাবিতে সমাবেশ, বিক্ষোভ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সমাবেশে শেষে বিচারের দাবি বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা ডেস্ক

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনার কেন্দ্রীয় সদস্য ও ঢাকা মহানগরীর সাবেক সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ রইস উদ্দিন হত্যাকাণ্ডের এক বছর পেরিয়ে গেলেও এজাহারভুক্ত কোনো আসামি গ্রেপ্তার না হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত, জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সোমবার (২৭ এপ্রিল) সকালে রাজধানীতে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে সংগঠনটি।

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিলটি পুরানা পল্টন ঘুরে আবারও প্রেসক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। পরে একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমাবেশ প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক ও ইসলামী ফ্রন্টের সাংগঠনিক সচিব অ্যাডভোকেট কাজী মোহাম্মদ ইসলাম উদ্দীন দুলাল এবং পরিচালনা করেন নগর সিনিয়র সহসভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল হাকিম। তাঁরা ছাড়াও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইসলামী ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য মাওলানা আবু সুফিয়ান আবেদী আল কাদরী, যুগ্ম মহাসচিব গোলাম মাহমুদ ভূঁইয়া মানিক, যুগ্ম সাংগঠনিক কাজী জসিম উদ্দীন সিদ্দিকী আশরাফী, ইসলামী যুবসেনার সভাপতি ডা. এস এম সরওয়ার, কেন্দ্রীয় সদস্য পির মুফতি গিয়াস উদ্দীন তাহেরী প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন—মব করে তাঁদের ভাইকে হত্যা করা হয়েছে। মবের জনক হিসেবে তাঁরা সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের নাম উল্লেখ করেন। এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হলে পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন তাঁরা।

এ ছাড়া হত্যাকাণ্ডের তদন্তে উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন, এজাহারভুক্ত ১৭ জনসহ সকল আসামির দ্রুত গ্রেপ্তার, ভিডিও ফুটেজের ভিত্তিতে দ্রুত বিচার, দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, ভুক্তভোগী পরিবারকে নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং সারা দেশে ‘মব ভায়োলেন্স’ প্রতিরোধে কঠোর আইন প্রণয়নের দাবি তোলেন বক্তারা।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যক্ষ সউম আব্দুস সামাদ বলেন, ‘এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত না হলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচারের প্রতি আস্থা নষ্ট হবে।’ তিনি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, ২০২৫ সালের ২৭ এপ্রিল গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের হায়দারাবাদ এলাকায় ‘মব ভায়োলেন্স’-এর শিকার হন মাওলানা রইস উদ্দিন। মিথ্যা অভিযোগ তুলে তাঁকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন করা হয় এবং সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ভিডিও ফুটেজে জড়িতদের পরিচয় স্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও এখনো কাউকে গ্রেপ্তার না করা আইনের শাসনের চরম ব্যত্যয় বলে দাবি করা হয়।

সংগঠনের মহাসচিব অধ্যক্ষ সউম আব্দুস সামাদ স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়, সংশ্লিষ্ট থানা-পুলিশ ও প্রশাসনের কিছু অসাধু কর্মকর্তা তদন্তে গড়িমসি করছেন এবং অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করছেন। একই সঙ্গে বিচার দাবিতে আন্দোলনরত নেতা–কর্মীদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানির অভিযোগও তুলে ধরা হয়।

বিষয়:

ছাত্রঢাকা জেলাঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারবিক্ষোভ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

কুমিল্লায় কাস্টমস কর্মকর্তাকে চলন্ত অটোরিকশা থেকে ফেলে হত্যা করে ছিনতাইকারীরা: র‍্যাব

দোকানের মালিকানা নিয়ে বিরোধ: ভাতিজার ছুরিকাঘাতে চাচা খুন

এবার এলপিজি কার্ডের ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

সম্পর্কিত

এজাহারে নাম না থাকলেও হত্যা মামলায় সাংবাদিককে গ্রেপ্তার

নবম দফায় ২ দিনের রিমান্ডে সাবেক ডিজিএফআই কর্মকর্তা আফজাল নাছের

দুই মাস পর ঢাকার পেট্রলপাম্পগুলোয় ভিন্ন চিত্র

