Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে ডোবায় মিলল মানুষের ৩ হাড়

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ডোবার কচুরিপানার নিচে থেকে মানুষের হাড় উদ্ধার করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ডোবার কচুরিপানার নিচে থেকে মানুষের হাড় উদ্ধার করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার একটি ডোবার কচুরিপানার নিচে থেকে মানুষের তিনটি হাড় উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চকনিহাল এলাকা থেকে হাড়গুলো উদ্ধার করা হয়।

সলঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আরিফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মানুষের তিনটি হাড় উদ্ধার করি। পরে সেগুলো থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। সুরতহালের জন্য প্রস্তুতি চলছে। বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করা হচ্ছে।’

আরিফুল ইসলাম আরও জানান, ঘটনাস্থল থেকে অন্য কোনো হাড় পাওয়া যায়নি। পরে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হুমায়ুন কবির জানান, এগুলো মানুষের পায়ের হাড় হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ঘটনাস্থলে আর কোনো হাড় বা কঙ্কাল পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

উল্লাপাড়াসিরাজগঞ্জপুলিশরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৫ ঘণ্টায়ও নিয়ন্ত্রণে আসেনি শাহজালালের আগুন, ফ্লাইট ওঠানামা স্থগিত

৪৫ বছর ছদ্মবেশে বিলাসী জীবন, অবশেষে বিচারের মুখে গুম-খুনের হোতা গোয়েন্দাপ্রধান

শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুনের সূত্রপাত ও হতাহতের বিষয়ে যা জানা গেল

মা-বাবাকে খুন করে জেলে রাজু, অনিশ্চিত স্ত্রী ও ৯ মাসের শিশুকন্যার ভবিষ্যৎ

ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রধান শিক্ষক গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

সম্পর্কিত

এখনো যথেষ্ট আগুন রয়েছে, তবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে: বিমান উপদেষ্টা

এখনো যথেষ্ট আগুন রয়েছে, তবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে: বিমান উপদেষ্টা

শাহজালালে আগুন: সৈয়দপুর বিমানবন্দরের ৬ ফ্লাইট সাময়িক স্থগিত

শাহজালালে আগুন: সৈয়দপুর বিমানবন্দরের ৬ ফ্লাইট সাময়িক স্থগিত

জামাতার বিরুদ্ধে শাশুড়িকে ধর্ষণের মামলা

জামাতার বিরুদ্ধে শাশুড়িকে ধর্ষণের মামলা

বিগত দিনে দাড়ি-টুপি থাকায় নিরীহ মানুষও নির্যাতনের শিকার হয়েছে: মেজর (অব.) হাফিজ

বিগত দিনে দাড়ি-টুপি থাকায় নিরীহ মানুষও নির্যাতনের শিকার হয়েছে: মেজর (অব.) হাফিজ