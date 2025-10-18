সিরাজগঞ্জে ডোবায় মিলল মানুষের ৩ হাড়

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার একটি ডোবার কচুরিপানার নিচে থেকে মানুষের তিনটি হাড় উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চকনিহাল এলাকা থেকে হাড়গুলো উদ্ধার করা হয়।
সলঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আরিফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মানুষের তিনটি হাড় উদ্ধার করি। পরে সেগুলো থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। সুরতহালের জন্য প্রস্তুতি চলছে। বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করা হচ্ছে।’
আরিফুল ইসলাম আরও জানান, ঘটনাস্থল থেকে অন্য কোনো হাড় পাওয়া যায়নি। পরে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হুমায়ুন কবির জানান, এগুলো মানুষের পায়ের হাড় হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ঘটনাস্থলে আর কোনো হাড় বা কঙ্কাল পাওয়া যায়নি।
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার একটি ডোবার কচুরিপানার নিচে থেকে মানুষের তিনটি হাড় উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চকনিহাল এলাকা থেকে হাড়গুলো উদ্ধার করা হয়।
সলঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আরিফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মানুষের তিনটি হাড় উদ্ধার করি। পরে সেগুলো থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। সুরতহালের জন্য প্রস্তুতি চলছে। বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করা হচ্ছে।’
আরিফুল ইসলাম আরও জানান, ঘটনাস্থল থেকে অন্য কোনো হাড় পাওয়া যায়নি। পরে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হুমায়ুন কবির জানান, এগুলো মানুষের পায়ের হাড় হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ঘটনাস্থলে আর কোনো হাড় বা কঙ্কাল পাওয়া যায়নি।
ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানি কার্গো ভিলেজে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন। তিনি বলেছেন, এখনো যথেষ্ট আগুন রয়েছে, তবে নিয়ন্ত্রণে।৮ মিনিট আগে
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগার ঘটনায় নীলফামারীর সৈয়দপুর বিমানবন্দর থেকে অভ্যন্তরীণ রুটের ছয়টি ফ্লাইট সাময়িক স্থগিত করেছে কর্তৃপক্ষ। সৈয়দপুর বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, আজ শনিবার বেলা ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত শিডিউল অনুযায়ী বেসরকারি এয়ারলাইনসের এসব ফ্লাইট২১ মিনিট আগে
রংপুরের কাউনিয়ায় শাশুড়িকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে আপন জামাতার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নের একটি গ্রামে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত জামাতার বিরুদ্ধে কাউনিয়া থানায় ধর্ষণের ধারায় মামলা হয়েছে। মামলার অভিযোগে বলা হয়, অভিযুক্ত জামাতা (৫০) স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করতেন। প্রায় ২৫ দিন আগে২৪ মিনিট আগে
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, বিএনপি ইসলামি মূল্যবোধকে সমর্থন করেন। আলেম-ওলামারা সমাজের বিশিষ্টজন। যারা বা যেই দল ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ায়, দায় তাদের বহন করতে হবে। বিগত দিনে দাড়ি-টুপি থাকার কারণে নিরীহ মানুষও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।২৭ মিনিট আগে