অটোরিকশার ধাক্কায় পথচারী নিহত, সড়ক অবরোধ

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জে অটোরিকশার ধাক্কায় মো. বেলাল (৫৮) নামের এক পথচারী নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল ৯টার দিকে সদর উপজেলার সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর আঞ্চলিক সড়কের পিপুলবাড়িয়া বাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বেলাল সদর উপজেলার ঘোড়াচড়া গ্রামের মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে।
দুর্ঘটনার পর ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা সড়ক অবরোধ করেন। এতে সড়কটিতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অটোরিকশার বেপরোয়া গতির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁরা ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেছেন।
এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনাস্থলে এসে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করছি।’
