যমুনা সেতুতে ব্লকেড, উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে যান চলাচল বিচ্ছিন্ন

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
রেলপথ অবরোধের পর এবার স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) দ্রুত অনুমোদন ও পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবিতে যমুনা সেতুতে ব্লকেড দিয়েছে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৫০ মিনিট থেকে যমুনা সেতুর পশ্চিম পাড়ে সিরাজগঞ্জ মহাসড়কে এ কর্মসূচি শুরু হয়।
ব্লকেডের ফলে ঢাকা-উত্তরবঙ্গমুখী এবং উত্তরবঙ্গ-ঢাকাগামী যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। যমুনা সেতুর ওপর নির্ভর করে প্রতিদিন উত্তরবঙ্গের ২২ জেলার প্রায় ১৮ হাজার যানবাহন পারাপার হয়। অবরোধের কারণে মহাসড়কে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে, ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রী ও চালকেরা।
আহাদ শাহারিয়ার আদর নামের রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।’
এ বিষয়ে কথা বলতে যমুনা সেতু পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুজ্জামানকে কল দিলে তিনি রিসিভ করেননি।
এর আগে বুধবার (১৩ আগস্ট) সকালে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় রেলপথ ব্লকেড করে শিক্ষার্থীরা। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত চলা এ কর্মসূচিতে ঢাকাসহ উত্তরবঙ্গগামী একাধিক ট্রেন আটকে যায়। পরে রেলপথ মুক্ত করে নতুন কর্মসূচি হিসেবে যমুনা সেতু ও মহাসড়ক ব্লকেড ঘোষণা করা হয়।
গত ২৬ জুলাই ‘রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় দিবস’ বর্জনের মধ্য দিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা আন্দোলন শুরু করেন। চলমান কর্মসূচির অংশ হিসেবে কয়েকদিন ধরে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়কে অবরোধ, পথনাটক, শেকল ভাঙার গান ও প্রতীকী ক্লাসের আয়োজন করা হচ্ছে।
