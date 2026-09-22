উল্লাপাড়ায় পুকুরে ভাসছিল বৃদ্ধার মরদেহ

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় টুলটুলি নামের এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার রেলগেট ওভারপাস এলাকার একটি পুকুর থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে স্থানীয় লোকজন পুকুরে এক নারীর মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে জানা গেছে, ওই নারী মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর বাড়ি উপজেলার নয়নগাতী গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের আজহার আলীর মেয়ে।
উল্লাপাড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
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