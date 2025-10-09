সিরাজগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ও তাড়াশ সংবাদদাতা
সিরাজগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জেলার তাড়াশ পৌর শহরের উলিপুর ব্রিজের পাশে ভটভটির ধাক্কায় দুজন নিহত হয়। তারা হলো অটোরিকশাচালক হাইফোত হোসেন (৩৫) ও শিশু যাত্রী জনি (১২)।
তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ জানায়, গরুবোঝাই একটি ভটভটি বেপরোয়া গতিতে এসে অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দিলে চালক ও শিশু গুরুতর আহত হয়। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
অন্যদিকে বৃহস্পতিবার ভোররাতে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কের কাশেম মোড়ে নষ্ট হয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে আরেকটি ট্রাক ধাক্কা দিলে চালক নিহত হন। মুঠোফোনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন যমুনা সেতু পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আরিফ। তবে তাৎক্ষণিক তাঁর নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।
সিরাজগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জেলার তাড়াশ পৌর শহরের উলিপুর ব্রিজের পাশে ভটভটির ধাক্কায় দুজন নিহত হয়। তারা হলো অটোরিকশাচালক হাইফোত হোসেন (৩৫) ও শিশু যাত্রী জনি (১২)।
তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ জানায়, গরুবোঝাই একটি ভটভটি বেপরোয়া গতিতে এসে অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দিলে চালক ও শিশু গুরুতর আহত হয়। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
অন্যদিকে বৃহস্পতিবার ভোররাতে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কের কাশেম মোড়ে নষ্ট হয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে আরেকটি ট্রাক ধাক্কা দিলে চালক নিহত হন। মুঠোফোনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন যমুনা সেতু পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আরিফ। তবে তাৎক্ষণিক তাঁর নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।
১৯৪০ সাল থেকে ওষুধ কোম্পানিগুলো খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতাদের ১৫ শতাংশ কমিশন দিয়ে আসছিল। বর্তমানে তা কমে ১২ শতাংশে নেমে এসেছে। অথচ প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে এই কমিশন ৩০ শতাংশের বেশি।১৭ মিনিট আগে
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র তালেবুর রহমান। তিনি জানান, গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত চলছে।১ ঘণ্টা আগে
খাগড়াছড়ির রামগড় সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের অফিস সহকারী মো. সরওয়ার হোসেনের (৫০) ওপর কিশোর গ্যাংয়ের হামলার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। মামলার এজাহারভুক্ত অন্যতম আসামি মো. সাব্বিরকে বৃহস্পতিবার সকালে আটক করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত ৩টার দিকে মালিবাগের ফরচুন শপিং মলের ‘শম্পা জুয়েলার্স’ নামের দোকানটিতে চুরি হয়। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গেছে, দু’জন চোর বোরকা পরে এসে দোকানের শাটারের তালা কেটে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালংকার চুরি করে নিয়ে যায়।২ ঘণ্টা আগে