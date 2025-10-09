Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ও তাড়াশ সংবাদদাতা
নিহত শিশুকে নিয়ে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিরাজগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জেলার তাড়াশ পৌর শহরের উলিপুর ব্রিজের পাশে ভটভটির ধাক্কায় দুজন নিহত হয়। তারা হলো অটোরিকশাচালক হাইফোত হোসেন (৩৫) ও শিশু যাত্রী জনি (১২)।

তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ জানায়, গরুবোঝাই একটি ভটভটি বেপরোয়া গতিতে এসে অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দিলে চালক ও শিশু গুরুতর আহত হয়। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে বৃহস্পতিবার ভোররাতে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কের কাশেম মোড়ে নষ্ট হয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে আরেকটি ট্রাক ধাক্কা দিলে চালক নিহত হন। মুঠোফোনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন যমুনা সেতু পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আরিফ। তবে তাৎক্ষণিক তাঁর নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।

