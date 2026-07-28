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সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে চাঁদাবাজি ও মারামারির মামলায় গ্রেপ্তারের পর বিএনপির দুই নেতাকে শোকজ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি   
আপডেট : ২৮ জুলাই ২০২৬, ১৭: ৫৯
সিরাজগঞ্জে চাঁদাবাজি ও মারামারির মামলায় গ্রেপ্তারের পর বিএনপির দুই নেতাকে শোকজ
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় চাঁদাবাজি ও মারামারির ঘটনায় করা পৃথক দুই মামলায় উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব আজাদ হোসেনসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তারের পর দুই বিএনপি নেতাকে শোকজ করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় চাঁদাবাজি ও মারামারির ঘটনায় করা পৃথক দুই মামলায় উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব আজাদ হোসেনসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনার পর দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব আজাদ হোসেন এবং উল্লাপাড়া পৌর বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক আব্দুর রাজ্জাককে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপি।

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় চাঁদাবাজি ও মারামারির ঘটনায় করা পৃথক দুই মামলায় উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব আজাদ হোসেনসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তারের পর দুই বিএনপি নেতাকে শোকজ করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় চাঁদাবাজি ও মারামারির ঘটনায় করা পৃথক দুই মামলায় উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব আজাদ হোসেনসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তারের পর দুই বিএনপি নেতাকে শোকজ করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

আজ মঙ্গলবার জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক তানভীর মাহমুদ পলাশ স্বাক্ষরিত পৃথক দুটি নোটিশে তাঁদের আগামী তিন দিনের মধ্যে জেলা বিএনপির সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদকের কাছে লিখিত জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক তানভীর মাহমুদ পলাশ বলেন, ‘চাঁদাবাজি ও মারামারির মামলায় বিএনপির দুই নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

নোটিশে উল্লেখ করা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং উল্লাপাড়া থানা কম্পাউন্ডে এক বিএনপি নেতাকে মারধরের অভিযোগে আজাদ হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগে আরেকটি মামলা রয়েছে। এ অবস্থায় কেন তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, সে বিষয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।

অন্য একটি নোটিশে উল্লাপাড়া পৌর বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক আব্দুর রাজ্জাকের বিরুদ্ধেও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও থানা কম্পাউন্ডে মারধরের ঘটনায় হওয়া মামলার বিষয়টি উল্লেখ করে তিন দিনের মধ্যে লিখিত জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়, সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য রুমানা মাহমুদ এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চুর অনুমোদনক্রমে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এর আগে গতকাল সোমবার উল্লাপাড়া মডেল থানা-পুলিশ মারামারি ও চাঁদাবাজির পৃথক দুই মামলায় উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব আজাদ হোসেনসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে।

বিষয়:

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