Ajker Patrika

এবার সিরাজগঞ্জে আমির হামজার বিরুদ্ধে মামলা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
আপডেট : ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ১২
এবার সিরাজগঞ্জে আমির হামজার বিরুদ্ধে মামলা
আমির হামজা। ছবি: সংগৃহীত

প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর নাম নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে কুষ্টিয়া-৩ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জের আদালতে মানহানির মামলা করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শামিম খান এ মামলা করেন।

আজ মঙ্গলবার সিরাজগঞ্জ সদর আমলি আদালতে দণ্ডবিধির ৫০০ ধারায় মামলাটি করা হয়। মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিরাজগঞ্জ জজ আদালতের আইনজীবী মো. হুমায়ুন কবীর।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, কুষ্টিয়া জেলার একটি ইসলামি ওয়াজ মাহফিলে বক্তব্য দেওয়ার সময় মুফতি আমির হামজা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোকে নিয়ে আপত্তিকর ও অবমাননাকর মন্তব্য করেন।

বাদীপক্ষের দাবি, ওই বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সারা দেশে বিএনপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এতে বাদী, তাঁর রাজনৈতিক দল ও জিয়া পরিবারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে।

মামলার বাদী মোহাম্মদ শামিম খান বলেন, ‘মোবাইল ফোনে ওই বক্তব্য শুনে আমি মানসিকভাবে আহত হয়েছি। বিষয়টি শুধু ব্যক্তিগত নয়, রাজনৈতিকভাবেও অপমানজনক। ন্যায়বিচারের আশায় আদালতে মামলা করেছি। আর এ মামলায় শুধু আমির হামজাকেই আসামি করা হয়েছে।’

আইনজীবী মো. হুমায়ুন কবীর বলেন, মামলার সঙ্গে আসামির বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপ সংযুক্ত করা হয়েছে। আদালত প্রাথমিক যাচাই-বাছাই শেষে পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া নেবেন।

প্রসঙ্গত, গতকাল সোমবার একই অভিযোগে আমির হামজার বিরুদ্ধে খুলনার আদালতে একটি মানহানির মামলা হয়েছে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জকুষ্টিয়ামামলারাজশাহী বিভাগআদালতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ভবঘুরেকে যৌনাচারে লিপ্ত দেখলেই সানডে মানডে ক্লোজ করে দিতাম’, পুলিশকে ‘সাইকো’ সম্রাট

অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিটি ব্যাংকে চাকরি, নিয়োগ ১৫ জেলায়

ফের তাপমাত্রা কমবে, কবে থেকে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

‘বাসররাতে মুখ ধোয়ার পর নববধূকে চেনা যাচ্ছে না’, কনে ফেরত, বর কারাগারে

সাবেক গভর্নর ড. আতিউরসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পদ্মা সেতুর টোল আদায় ৩ হাজার কোটি ছাড়াল

পদ্মা সেতুর টোল আদায় ৩ হাজার কোটি ছাড়াল

সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিলের মুনাফার হার নির্ধারণ

সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিলের মুনাফার হার নির্ধারণ

এক্সিকিউটিভ পদে যমুনা গ্রুপে চাকরি, নেই বয়সসীমা

এক্সিকিউটিভ পদে যমুনা গ্রুপে চাকরি, নেই বয়সসীমা

লুট হওয়া অস্ত্র নির্বাচনের আগে উদ্ধারের তাগিদ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা: প্রেস সচিব

লুট হওয়া অস্ত্র নির্বাচনের আগে উদ্ধারের তাগিদ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা: প্রেস সচিব

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করার জন্য জামায়াতের প্রার্থীকে অবরুদ্ধ করলেন এলাকাবাসী

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করার জন্য জামায়াতের প্রার্থীকে অবরুদ্ধ করলেন এলাকাবাসী

সম্পর্কিত

গণভোটে ‘না’ ভোট দেওয়া মানে স্বৈরাচারের পক্ষে দাঁড়ানো: উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

গণভোটে ‘না’ ভোট দেওয়া মানে স্বৈরাচারের পক্ষে দাঁড়ানো: উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

সেই ৪০০ কোটির পিয়ন জাহাঙ্গীরের ফ্ল্যাট-জমি ক্রোক, স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সেই ৪০০ কোটির পিয়ন জাহাঙ্গীরের ফ্ল্যাট-জমি ক্রোক, স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

হাদি হত্যা: অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পেছাল

হাদি হত্যা: অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পেছাল

টাঙ্গাইলে ভোটের মাঠে ফিরলেন সেই দুই নারী প্রার্থীসহ ১৮ জন

টাঙ্গাইলে ভোটের মাঠে ফিরলেন সেই দুই নারী প্রার্থীসহ ১৮ জন