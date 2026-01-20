সেই ৪০০ কোটির পিয়ন জাহাঙ্গীরের ফ্ল্যাট-জমি ক্রোক, স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সহকারী (পিয়ন) বহুল আলোচিত ‘৪০০ কোটি টাকার মালিক’ জাহাঙ্গীর আলমের ফ্ল্যাট ও জমি ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।
একই আদালত জাহাঙ্গীরের স্ত্রী কামরুন নাহারের নামে সাতটি ব্যাংক হিসাবে থাকা ১ কোটি ৩ লাখ ৫৩ হাজার ৩৬৯ টাকা অবরুদ্ধ করার নির্দেশও দিয়েছেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত পৃথকভাবে এ নির্দেশ দেন। দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, দুদকের সহকারী পরিচালক পিয়াস পাল জাহাঙ্গীরের সম্পদ ক্রোক ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ চেয়ে আবেদন করেন।
জাহাঙ্গীরের সম্পদের মধ্যে রয়েছে নোয়াখালীর চাটখিলের বিভিন্ন স্থানে থাকা ৩৫ কাঠা জমি এবং ঢাকার মিরপুরের সেনপাড়ার একটি ফ্ল্যাট। সম্পত্তির মোট মূল্য দেখানো হয়েছে ১ কোটি ৭৫ লাখ ৫৬ হাজার ৭৪০ টাকা।
জাহাঙ্গীরের আবেদনে বলা হয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে ১৮ কোটি ২৯ লাখ ১০ হাজার ৮৮২ টাকার আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। জাহাঙ্গীরের মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ ভোগ করার জন্য আটটি ব্যাংকের ২৩টি অ্যাকাউন্টে মোট ৬২৬ কোটি ৬৫ লাখ ১৮ হাজার ১০৭ টাকা জমা করা হয়। ওই অর্থ বিভিন্ন মাধ্যমে উত্তোলন বা স্থানান্তর করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করায় দুদক মামলা করেছে। বর্তমানে মামলাটি তদন্তাধীন। জাহাঙ্গীরের স্থাবর সম্পদ হস্তান্তর বা অন্য কোনো পন্থায় মালিকানা পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁর নামে অর্জিত স্থাবর সম্পদসমূহ ক্রোক করা আবশ্যক।
কামরুন নাহারের আবেদনে বলা হয়, তাঁর বিরুদ্ধে ৬ কোটি ৮০ লাখ ৪৮ হাজার ৬৪২ টাকার আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। পেশায় একজন গৃহিণী হওয়া সত্ত্বেও স্বামী জাহাঙ্গীরের সহায়তায় দুটি ব্যাংকের মোট চার শাখার সাতটি অ্যাকাউন্টে সঞ্চয়ী ও ডিপিএস হিসাব খুলে মোট ৫ কোটি ৯৬ লাখ ৩০ হাজার ৮৫৫ টাকা জমা করেছেন। এই জমাকৃত অর্থ অবৈধ উপায়ে অর্জন করায় কামরুন নাহার ও জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এই মামলাও বর্তমানে তদন্তাধীন। তদন্তকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যাচ্ছে, কামরুন নাহারের নামে থাকা অস্থাবর সম্পদ হস্তান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে এসব অস্থাবর সম্পদসমূহ অবরুদ্ধকরণ করা একান্ত আবশ্যক।
এর আগে, গত বছর ২৫ জন জাহাঙ্গীরের দুটি ব্যাংক হিসাব ও একটি সঞ্চয়পত্র হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেন আদালত। ওই সব হিসাবে জাহাঙ্গীরের মোট ১ কোটি ১৪ লাখ ৭৫ হাজার ৩২৯ টাকা রয়েছে।
তারও আগে গত বছর ৩০ জানুয়ারি জাহাঙ্গীর এবং তাঁর স্ত্রীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন একই আদালত।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীন সফর শেষে ১৪ জুলাই সংবাদ সম্মেলনে দুর্নীতির ব্যাপারে কথা বলতে নিজের পিয়নের ৪০০ কোটি টাকার মালিক হওয়ার তথ্য দেন। জাহাঙ্গীর আলম শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে টানা দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু বিভিন্ন অভিযোগ ওঠায় তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়।
শেখ হাসিনা বিরোধী দলে থাকার সময়ও জাহাঙ্গীর আলম তাঁর ‘ব্যক্তিগত স্টাফ’ হিসেবে কাজ করতেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার জন্য যে খাবার পানি বাসা থেকে নেওয়া হতো, সেটা বহন করতেন জাহাঙ্গীর। সে কারণে তিনি ‘পানি জাহাঙ্গীর’ নামেও পরিচিতি পান।
