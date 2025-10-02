Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
মাসুদ রানা। ছবি: সংগৃহীত
মাসুদ রানা। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের চৌহালীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে মাসুদ রানা (২৬) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার খাষকাউলিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দরশি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মাসুদ রানা পাশের কুর্কি গ্রামের হারুন আলীর ছেলে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, সকালে তাঁর বাবার সঙ্গে এক ব্যক্তির বাড়িতে কাঠমিস্ত্রির কাজ করতে যান মাসুদ। কাজের জন্য নির্মাণাধীন টিনের ঘরের চালে উঠলে ওপরে থাকা বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয় তাঁর।

বিষয়টি নিশ্চিত করে চৌহালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বারিক জানান, কাঠমিস্ত্রির কাজ করার সময় বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে মাসুদ রানা আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান। মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সিরাজগঞ্জবিদ্যুতায়িতমৃত্যুরাজশাহী বিভাগজেলার খবরযুবক
