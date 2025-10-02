সিরাজগঞ্জে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের চৌহালীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে মাসুদ রানা (২৬) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার খাষকাউলিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দরশি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মাসুদ রানা পাশের কুর্কি গ্রামের হারুন আলীর ছেলে।
স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, সকালে তাঁর বাবার সঙ্গে এক ব্যক্তির বাড়িতে কাঠমিস্ত্রির কাজ করতে যান মাসুদ। কাজের জন্য নির্মাণাধীন টিনের ঘরের চালে উঠলে ওপরে থাকা বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয় তাঁর।
বিষয়টি নিশ্চিত করে চৌহালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বারিক জানান, কাঠমিস্ত্রির কাজ করার সময় বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে মাসুদ রানা আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান। মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার ইদিলপুর ইউনিয়নের রূপনাথপুর গ্রামে পাওনাদারের বিরুদ্ধে ১ হাজার টাকার জন্য বৃদ্ধ মতিয়ার রহমানের ঘরের টিন খুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে হতদরিদ্র বৃদ্ধের পরিবারটি চরম কষ্টের মধ্যে পড়েছে।১ ঘণ্টা আগে
গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার উপজেলায় খাল থেকে মানিক বিশ্বাস (৩২) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার কলাবাড়ি ইউনিয়নের তেঁতুলবাড়ির পাশের খাল থেকে তাঁর লাশটি উদ্ধার করা হয়। মানিক বিশ্বাস মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার কদমবাড়ি ইউনিয়নের দীঘিরপাড় গ্রামের নলিনী বিশ্বাসের ছেলে।১ ঘণ্টা আগে
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ধর্ষণ মামলার বাদীর পরিবারের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার বৈদ্যেরবাজার ইউনিয়নের সাতভাইয়াপাড়া গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটে। হামলার ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সোনারগাঁ থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। আহত ব্যক্তিদের সোনারগাঁ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
নবীনগরে বজ্রপাতে নজর আলী মিয়া (৫০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় তাঁর স্ত্রী জোহেরা খাতুন (৪৫) গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার বড়িকান্দি ইউনিয়নের মুক্তারামপুর কান্দাপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে