পৃথক দুর্ঘটনায় সিরাজগঞ্জে রাজমিস্ত্রি ও মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

সিরাজগঞ্জ সদর ও উল্লাপাড়ায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় টুটুল শেখ (৬০) ও খালিদ হাসান (৩৫) নামের দুজন নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলার বলিদহে তেলবাহী লরি ও পিকআপের সংঘর্ষে টুটুল শেখ এবং দুপুরে উল্লাপাড়ার বাখুয়া ওয়াপদা এলাকায় ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে খালিদ হাসান নিহত হন।
নিহত টুটুল শেখ সদর উপজেলার ছোনগাছা ইউনিয়নের বলিদহ গ্রামের মৃত গুসবার আলীর ছেলে। তিনি পেশায় রাজমিস্ত্রি। খালিদ হাসান উল্লাপাড়া উপজেলার পূর্ণিমাগাঁতী ইউনিয়নের বামনঘিয়ালা গ্রামের বাসিন্দা।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে ছোনগাছা ইউনিয়নের বলিদহ এলাকায় রাস্তার পাশে ঘাস কাটছিলেন টুটুল শেখ। এ সময় ছোনগাছা বাজারের দিক থেকে আসা একটি তেলবাহী লরির সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির পিকআপের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর পিকআপটি রাস্তার পাশে চলে গিয়ে টুটুল শেখকে চাপা দেয়। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
সিরাজগঞ্জ সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মনিরুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনায় টুটুল শেখ নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পিকআপের চালক পলাশ মিয়াকে আটক করা হয়েছে। তাঁর বাড়ি মানিকগঞ্জ জেলায়।
অন্যদিকে, দুপুরে উল্লাপাড়া উপজেলার বাখুয়া ওয়াপদা এলাকায় বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়কে সিরাজগঞ্জগামী একটি ট্রাক, পাবনাগামী একটি কাভার্ড ভ্যান ও একটি মোটরসাইকেলের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহী খালিদ হাসান ঘটনাস্থলেই নিহত হন।
দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি চলে যায়। স্থানীয় লোকজন কাভার্ড ভ্যানটি আটক করে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ গিয়ে কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করে।
সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান বলেন, কাভার্ড ভ্যানটি পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে খালিদ হাসানের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
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