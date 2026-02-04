Ajker Patrika
শেরপুর

শেরপুরে জামায়াত প্রার্থী নুরুজ্জামান মারা গেছেন

শেরপুর প্রতিনিধি
শেরপুরে জামায়াত প্রার্থী নুরুজ্জামান মারা গেছেন
নুরুজ্জামান বাদল। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শেরপুর জেলা শাখার সেক্রেটারি ও শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নুরুজ্জামান বাদল (৫১) মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ময়মনসিংহ নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। শেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা হাফিজুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ বুধবার ভোরে নুরুজ্জামান বাদলের মরদেহ শ্রীবরদী উপজেলার পোড়াগড় এলাকার গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে সেখানে এক হৃদয়বিদারক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজন ও দলীয় নেতা-কর্মীরা।

পরিবার ও দলীয় সূত্রে জানা গেছে, নুরুজ্জামান বাদল দীর্ঘদিন ধরে কিডনির রোগে ভুগছিলেন। তিনি নিয়মিত ডায়ালাইসিস করতেন। গতকাল রাত ১০টার দিকে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন নুরুজ্জামান বাদল। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে শ্রীবরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। অবস্থার উন্নতি না হলে তাঁকে ময়মনসিংহের একটি হাসপাতালে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ময়মনসিংহ নেওয়ার পথে রাত আড়াইটার দিকে তিনি মারা যান। পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন চিকিৎসকেরা।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভেরিফায়েড অফিশিয়াল ফেসবুক পেজেও নুরুজ্জামান বাদলের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। এ ছাড়া নুরুজ্জামান বাদলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাহমুদুল হক রুবেল।

শেরপুরমৃত্যুময়মনসিংহ বিভাগনির্বাচনশ্রীবরদীজেলার খবরজামায়াতে ইসলামীভোটের খবর
