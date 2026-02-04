Ajker Patrika
বরিশাল

আজ বরিশালে আসছেন তারেক রহমান, জনসভাস্থলে সমবেত হচ্ছেন নেতা-কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
সমাবেশস্থলে বিএনপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা জড়ো হয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বরিশালে আসছেন আজ বুধবার। দুপুর ১২টায় তিনি ঐতিহাসিক বেলস পার্ক মাঠে বিভাগীয় জনসভায় ভাষণ দেবেন। সকাল ৮টার পর গোটা বিভাগ থেকে নেতা-কর্মীরা জনসভাস্থলে আসতে শুরু করেছেন।

সকাল ৯টায় বেলস পার্ক ঘুরে দেখা যায়, নেতা-কর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে জনসভাস্থলে আসছেন। সেখানে কথা হয় নগর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আফরোজা খানম নাসরিনের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘২০ বছর পর আমাদের নেতা আসছেন। তাই আগেভাগে নেতা-কর্মী নিয়ে চলে এসেছি। তারেক রহমানকে দেখার জন্য লাখো মানুষ অধীর আগ্রহে রয়েছেন।’

জনসভায় এসেছেন ইউনিয়ন বিএনপির কর্মী লাবুনি রহমান। তিনি বলেন, বহু বছর পর মন খুলে একটি জনসভায় এসেছেন তিনি। তারেক রহমানের ভাষণ শুনবেন তিনি। রিকশাওয়ালা আব্দুল আজিম বলেন, তাঁর বাড়ি কুয়াকাটায়। সেখানের মানুষও জনসভায় আসছে। ভোলা থেকে এসেছেন ষাটোর্ধ্ব আব্দুল আলিম। তিনি বলেন, তারেক রহমানের ভাষণ শুনতে বরিশালে এসেছেন। লালমোহন থেকে আসা যুবক রাজিব হোসেন বলেন, ধানের শীষকে জয়ী করার জন্য এই জনসভা তাঁদের উজ্জীবিত করবে।

বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস জাহান শিরিন বলেন, ২০ বছর পর তারেক রহমান বরিশালে আসছেন। বুধবার বেলা ১১টায় হেলিকপ্টারে তিনি বরিশালের উদ্দেশে রওনা দেবেন। এরপর দুপুর ১২টায় প্রধান অতিথি হিসেবে জনসভায় যোগ দেবেন তারেক রহমান। সমাবেশে বিভাগের ২১ আসনের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবেন তারেক রহমান। সমাবেশস্থল বেলস পার্ক সাধারণ মানুষে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে বলে আশা করছেন শিরিন।

বিষয়:

বিএনপিসমাবেশবরিশাল বিভাগনির্বাচননির্বাচন কমিশনতারেক রহমানভোটের খবর
