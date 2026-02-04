বরিশালে বিএনপির জনসভা শুরু, সমাবেশস্থলে উৎসবের আমেজ

বরিশালে বিএনপির বিভাগীয় জনসভা শুরু হয়েছে। আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে মঞ্চে নেতারা বক্তব্য শুরু করেছেন। এদিকে জনসভায় যোগ দিতে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে রওনা দিয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।
সমাবেশস্থল বেলস পার্কসহ আশপাশ ঘুরে দেখা যায়, সর্বত্র তরুণ নেতা-কর্মীদের ভিড়। তাঁদের চোখেমুখে আনন্দ-উচ্ছ্বাস। বেলস পার্ক মাঠে শিশুপুত্রকে নিয়ে এসেছেন প্রবাসী যুবক ফারুক। তিনি জানান, তারেক রহমানের ভাষণ শুনতে সকালেই সমাবেশস্থলে চলে এসেছেন। নগরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের যুবক শফিক হাওলাদার আজ অটোরিকশা চালাবেন না। তিনি বন্ধুকে নিয়ে এসেছেন বিএনপির জনসভায়। দলকে ভালোবাসেন, তাই কাজ ফেলে ছুটে এসেছেন বলে জানালেন যুবদল কর্মী শফিক।
জনসভা সঞ্চালনা করছেন নগর বিএনপির সদস্যসচিব জিয়া উদ্দিন সিকদার এবং জেলা সদস্যসচিব আবুল কালাম শাহিন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় নেতারা জনসভা মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান জনসভায় প্রথমে বক্তব্য দেন।
জনসভায় দূরদূরান্ত থেকে একের পর এক মিছিল আসছে। মিছিলে নারীদের অংশগ্রহণও চোখে পড়েছে।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ‘বিএনপি এখন বলে ফ্যামিলি কার্ড দেবে। এটা ভুয়া, ভুয়া। ভুয়া বলারও তো একটা লিমিট আছে। দেশে মানুষ আছে ১৮ কোটি, অথচ তাঁরা নাকি ৫০ কোটি কার্ড দেবেন।’১২ মিনিট আগে
বরিশালে বিএনপির বিভাগীয় জনসভায় যোগ দিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ বুধবার দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে বেলস পার্কের মাঠে জনসভায় পৌঁছান তিনি। সমাবেশস্থলে নেতা-কর্মী তাঁকে স্বাগত জানান।২ ঘণ্টা আগে