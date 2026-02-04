Ajker Patrika
বরিশাল

বরিশালে বিএনপির জনসভা শুরু, সমাবেশস্থলে উৎসবের আমেজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২: ৩৬
বরিশালে বিএনপির জনসভা শুরু, সমাবেশস্থলে উৎসবের আমেজ
সমাবেশস্থলে লোকজনের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালে বিএনপির বিভাগীয় জনসভা শুরু হয়েছে। আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে মঞ্চে নেতারা বক্তব্য শুরু করেছেন। এদিকে জনসভায় যোগ দিতে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে রওনা দিয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

সমাবেশস্থল বেলস পার্কসহ আশপাশ ঘুরে দেখা যায়, সর্বত্র তরুণ নেতা-কর্মীদের ভিড়। তাঁদের চোখেমুখে আনন্দ-উচ্ছ্বাস। বেলস পার্ক মাঠে শিশুপুত্রকে নিয়ে এসেছেন প্রবাসী যুবক ফারুক। তিনি জানান, তারেক রহমানের ভাষণ শুনতে সকালেই সমাবেশস্থলে চলে এসেছেন। নগরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের যুবক শফিক হাওলাদার আজ অটোরিকশা চালাবেন না। তিনি বন্ধুকে নিয়ে এসেছেন বিএনপির জনসভায়। দলকে ভালোবাসেন, তাই কাজ ফেলে ছুটে এসেছেন বলে জানালেন যুবদল কর্মী শফিক।

জনসভা সঞ্চালনা করছেন নগর বিএনপির সদস্যসচিব জিয়া উদ্দিন সিকদার এবং জেলা সদস্যসচিব আবুল কালাম শাহিন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় নেতারা জনসভা মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান জনসভায় প্রথমে বক্তব্য দেন।

জনসভায় দূরদূরান্ত থেকে একের পর এক মিছিল আসছে। মিছিলে নারীদের অংশগ্রহণও চোখে পড়েছে।

বিষয়:

বিএনপিবরিশাল বিভাগনির্বাচনভোটতারেক রহমানজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

বিমানের নতুন এমডি হুমায়রা

বিমানের নতুন এমডি হুমায়রা

রুজভেল্ট হোটেল: নিউইয়র্কের কেন্দ্রে ১০০ কোটি ডলারের সম্পদ পাকিস্তানের হাতে এল কীভাবে

রুজভেল্ট হোটেল: নিউইয়র্কের কেন্দ্রে ১০০ কোটি ডলারের সম্পদ পাকিস্তানের হাতে এল কীভাবে

সম্পর্কিত

বিএনপির ফ্যামিলি কার্ডের প্রতিশ্রুতি শেখ হাসিনার ১০ টাকার চাল খাওয়ানোর মতো: গোলাম পরওয়ার

বিএনপির ফ্যামিলি কার্ডের প্রতিশ্রুতি শেখ হাসিনার ১০ টাকার চাল খাওয়ানোর মতো: গোলাম পরওয়ার

নওগাঁয় হাসপাতালের সামনে পড়ে ছিল রাজস্ব কর্মকর্তার রক্তাক্ত লাশ

নওগাঁয় হাসপাতালের সামনে পড়ে ছিল রাজস্ব কর্মকর্তার রক্তাক্ত লাশ

নরসিংদীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ হয়ে কিশোরের মৃত্যু

নরসিংদীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ হয়ে কিশোরের মৃত্যু

বরিশালে জনসভায় যোগ দিলেন তারেক রহমান

বরিশালে জনসভায় যোগ দিলেন তারেক রহমান