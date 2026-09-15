Ajker Patrika
En
শেরপুর

মধ্যরাতে কাজি অফিসে বাল্যবিবাহের চেষ্টা, অর্ধলাখ টাকা অর্থদণ্ড

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
মধ্যরাতে কাজি অফিসে বাল্যবিবাহের চেষ্টা, অর্ধলাখ টাকা অর্থদণ্ড
প্রতীকী ছবি

শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে উপজেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে। এ ঘটনায় বিয়ের কাজি, বর ও কনের বাবাকে অর্থদণ্ড করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে পৌরশহরের ভোগাই সেতুসংলগ্ন কাজি অফিসে এই অভিযান চালানো হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আব্দুল মালেক অভিযানটি চালান।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বাঘবেড় ইউনিয়নের কালিনগর গ্রামের দশম শ্রেণিতে পড়ুয়া ১৬ বছর বয়সী এক ছাত্রীর সঙ্গে একই ইউনিয়নের সন্ন্যাসীভিটা গ্রামের আকরাম আলীর ছেলে মারেফতের (১৯) বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। গোপনে বিয়ে সম্পন্ন করতে তাঁরা পৌরশহরের ভোগাই সেতুসংলগ্ন কাজি অফিসে যান।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আব্দুল মালেক বলেন, ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিয়ের কাজি মোহাম্মদ সায়েমকে ৩০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বরের বাবা মো. আকরাম আলীকে ১০ হাজার এবং কনের বাবাকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়। পাশাপাশি মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে বিয়ে দেবেন না মর্মে মুচলেকা নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

শেরপুরময়মনসিংহ বিভাগবাল্যবিবাহভ্রাম্যমাণ আদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত