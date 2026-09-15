Ajker Patrika
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লক্ষ্মীপুর

দুর্নীতি প্রতিরোধ আমাদের প্রধান দায়িত্ব: পরিবেশমন্ত্রী

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ১৭
দুর্নীতি প্রতিরোধ আমাদের প্রধান দায়িত্ব: পরিবেশমন্ত্রী
আবদুল আউয়াল মিন্টু । ফাইল ছবি

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেছেন, ‘আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দেশের উন্নয়নের জন্য। দুর্নীতি প্রতিরোধ আমাদের প্রধান দায়িত্ব। দুর্নীতি কে করে আমি জানি না। তবে দুর্নীতি আমাদের সমাজে হয়। দুর্নীতি সব সময় থাকবে, কম আর বেশি নিয়ে কথা।’

আজ মঙ্গলবার বিকেলে লক্ষ্মীপুরে সরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, ‘আমি দুর্নীতি করলে আপনাদের মাধ্যমেই করব। আমি যদি কোনো ঠিকাদারের কাছ থেকে পয়সা নিই, আপনাদের মাধ্যমেই নেব। এ জন্য আমি অনুরোধ করব, যতক্ষণ আমরা দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে না পারি, চেষ্টা চালিয়ে যাব।’

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের হলরুমে আইনশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও মাদক নিয়ন্ত্রণ, সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ এবং জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়ন কার্যক্রমসহ সার্বিক সরকারি কার্যাবলির তদারকি ও সমন্বয়সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এ আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসক এস এম মেহেদী হাসানের সভাপতিত্বে সভায় লক্ষ্মীপুর-২ আসনের এমপি আবুল খায়ের ভূঁইয়া, লক্ষ্মীপুর-১ আসনের এমপি শাহাদাত হোসেন সেলিম ও জেলা পুলিশ সুপার মো. আবু তারেকসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরদুর্নীতিপরিবেশ
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