শেরপুর

নালিতাবাড়ীতে অটোরিকশার ভাড়া নির্ধারণ

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৫ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ২৯
শেরপুরের নালিতাবাড়ী পৌরসভায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার ভাড়া নতুন করে নির্ধারণ করা হয়েছে। আজ রোববার (৫ এপ্রিল) দুপুরে পৌরসভা কার্যালয় থেকে জারি করা পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে তিনটি রুটে নির্ধারিত ভাড়া ঘোষণা করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নালিতাবাড়ী গাজীরখামার স্ট্যান্ড থেকে সিএনজিতে শেরপুর সদর পর্যন্ত ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ টাকা। একইভাবে, নালিতাবাড়ী যোগানিয়া রোড স্ট্যান্ড থেকে নকলা পর্যন্ত ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০ টাকা। এ ছাড়া নালিতাবাড়ী হাসপাতাল মোড় থেকে শেরপুর সদর পর্যন্ত ভাড়া আগের মতোই ৬০ টাকা বহাল রাখা হয়েছে।

পৌরসভা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যাত্রীদের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য বা অভিযোগ জানাতে পৌরসভা কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগের আহ্বান জানানো হয়েছে।

এর আগে জ্বালানি সংকটের কারণে সিএনজিস্ট্যান্ডগুলোয় যাত্রীর চাপ বেড়ে যায়। গত শুক্রবার সকাল থেকে তিনটি স্ট্যান্ডেই ভাড়া ৩০ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছিল, ফলে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। পরে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আজ দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও পৌর প্রশাসক রেজওয়ানা আফরীন আগের ভাড়া বহাল রাখার নির্দেশ দেন।

এ বিষয়ে রেজওয়ানা আফরীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সিএনজির ভাড়া বেশি নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। নির্ধারিত ভাড়া বহাল রাখতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

মার্কিন বাহিনীর নতুন মাথাব্যথা ইরানের ‘অদৃশ্য কমান্ডো’

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরের সার্ভার রুমে আগুন

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

