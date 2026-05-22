Ajker Patrika
গাইবান্ধা

সুন্দরগঞ্জে কুকুরের কামড়ে ৫ মৃত্যু: যথাসময়ে নেই সহযোগিতা, মৃত্যুতে সহানুভূতির ঢল

মো. জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা)
আফরোজা বেগম, সুলতানা বেগম, নন্দ রানী, রতনেশ্বর, ফুল মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

‘আমার চাচিকে যখন কুকুর কামড় দিয়েছিল, তখন আশপাশের মানুষকে পাশে পাইনি। চেয়ারম্যানকে পাইনি, এমপিকেও পাইনি। আর যখন চাচি মারা গেল, তখন এমপি আইছে, চেয়ারম্যান আইছে, ইউএনও আইছে। টাকা দিয়ে গেছে। আমরা তো টাকা চাই না, চাচিরে চাই।’ কথাগুলো বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন কুকুরের কামড়ে নিহত সুলতানা বেগমের ভাতিজা মো. হিরু মিয়া (২৬)।

দুঃসময়ে কাউকে পাশে না পাওয়ার অভিযোগ শুধু তাঁর একার নয়, জলাতঙ্ক সন্দেহে নিহত পাঁচ পরিবারের সদস্যদের প্রায় সবারই একই অভিযোগ। তাঁরা বলেন, কুকুর কামড় দেওয়ার পর থেকে হাসপাতালে নেওয়া, ভ্যাকসিন জোগাড়—সবকিছুতে পাড়া-প্রতিবেশী, জনপ্রতিনিধি ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের একটু সহযোগিতা পাওয়া গেলে হয়তো স্বজনদের বাঁচানো যেত।

নিহত মো. ফুল মিয়ার বড় ভাই মো. ইউনুস আলী (৫৬) বলেন, ‘এখন সবাই আসে আর টাকা দেয়। কিন্তু যেদিন কুকুর কামড় দিল, সেদিন টাকা ছাড়া কেউ কথা শোনেনি। সরকারি হাসপাতালে গেছি, তারা বলেছে ইনজেকশন নেই। পরে বাইরে থেকে বেশি দামে ইনজেকশন কিনেছি। সুতা, তুলা, গ্লাভস—সব কিনতে হইছে। এমনকি সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার ইনজেকশন দেওয়ার টাকাও নিছে। এখন ভাই মারা যাওয়ার পর এসব সহযোগিতা দিয়ে কী হবে?’

গত ২২ এপ্রিল উপজেলার কঞ্চিবাড়ী ইউনিয়নে একটি বেওয়ারিশ কুকুর একই দিনে শিশু ও নারী-পুরুষসহ ২২ জনকে কামড়ে আহত করে। এতে আহত ব্যক্তিরা ও তাঁদের পরিবার চরম আতঙ্কে পড়ে যায়। কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে—তা বুঝে উঠতে না পারার পাশাপাশি ছিল আর্থিক সংকটও।

অভিযোগ রয়েছে, এ সময় এলাকাবাসী, জনপ্রতিনিধি কিংবা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেমন সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। ফলে অনেকেই সময়মতো সঠিক চিকিৎসা নিতে পারেননি। পরে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়েও হয়রানির শিকার হতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা।

জলাতঙ্কে নিহত ব্যক্তিরা হলেন নন্দ রানী, মোছা. সুলতানা বেগম, মো. ফুল মিয়া, মোছা. আফরোজা বেগম ও রতনেশ্বর কুমার। অন্য ১৭ জন এখনো চিকিৎসাধীন।

এদিকে মৃত্যুর ঘটনার পর প্রশাসন ও বিভিন্ন মহলে তৎপরতা বেড়েছে। এলাকায় কুকুরের ভ্যাকসিন প্রয়োগ, সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও আক্রান্ত ব্যক্তিদের খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়েছে। দেওয়া হচ্ছে আর্থিক সহায়তাও।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ঈফফাত জাহান তুলি বলেন, ‘আহত হওয়ার পরে যাইনি, মারা যাওয়ার পরে গিয়েছিলাম। তবে এখন পর্যন্ত খোঁজখবর রাখছি।’

স্থানীয় সংসদ সদস্য মো. মাজেদুর রহমান সরকার বলেন, ‘শুরুতে সবকিছুরই স্বল্পতা ছিল। তবে কুকুর কামড়ানোর বিষয়টি আমাকে মেম্বার, চেয়ারম্যান বা অন্য কেউ জানাননি। তাই মারা যাওয়ার আগে যেতে পারিনি। পরে ঘটনাস্থলে গিয়েছি এবং স্বাস্থ্য ও ত্রাণ উপদেষ্টার সঙ্গে ভ্যাকসিনসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছি।’

মাজেদুর রহমান আরও বলেন, গণমাধ্যমও যদি শুরুতে বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করত, তাহলে হয়তো এত বড় ক্ষতি হতো না।

চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় কোনো ঘাটতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোলের ছয় সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল মাঠে কাজ করছে। গত মঙ্গলবার কমিটির সদস্যরা ঢাকা থেকে সুন্দরগঞ্জ গিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

মান্দায় ইটভাটার ধোঁয়ায় ফসলের ক্ষতি, অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন

ঢাবিতে কর্মচারী নিয়োগে ঘুষের অভিযোগ নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

শ্রীপুরে বিএনপি ও কৃষক দলের সংঘর্ষে আহত ১০, বাস ভাঙচুর

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা এমপিও বাস্তবায়ন না হলে শনিবার অধিদপ্তরে লংমার্চের ঘোষণা

