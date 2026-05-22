কিশোরগঞ্জে প্রবাসীর বাড়িতে স্বর্ণালংকার লুটের ঘটনায় ভাইসহ গ্রেপ্তার ২

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ও কটিয়াদী সংবাদদাতা
প্রবাসীর বাড়িতে টাকা ও স্বর্ণালংকার লুটের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে এক সৌদিপ্রবাসীর বাড়ি থেকে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুটের ঘটনায় ভুক্তভোগীর ভাইসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরে উপজেলার বনগ্রাম ইউনিয়নের জামষাইট গ্রামে অভিযান চালিয়ে ওই ভাই ও তাঁর সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন বনগ্রাম ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়া ১ নম্বর ওয়ার্ডের সৌদিপ্রবাসী রফিকুল ইসলামের ছোট ভাই মিজান এবং পার্শ্ববর্তী দড়িপাড়া গ্রামের ইমন। এর আগে গত সোমবার সকালে পশ্চিমপাড়া ১ নম্বর ওয়ার্ডে রফিকুলের স্ত্রীকে বেঁধে ও ভয়ভীতি দেখিয়ে তিন লাখ টাকা, ১১ ভরি স্বর্ণ ও একটি মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় পরদিন মঙ্গলবার থানায় মামলা করা হয়।

জানা গেছে, আজ ভোরে রফিকুলের ছোট ভাই মিজানকে জামষাইট গ্রামে তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর দেওয়া তথ্যানুযায়ী নিজ বাড়ির বসতঘর থেকে চালের বস্তার ভেতর থেকে লুট হওয়া স্বর্ণ ও নগদ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় ইমন নামে মিজানের সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কটিয়াদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘অভিযোগ পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে তদন্ত শুরু করি। বিভিন্ন সূত্র ব্যবহার করে ভুক্তভোগী সৌদিপ্রবাসীর আপন ছোট ভাই মিজানকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করি। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর নিজ ঘর থেকে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি।’

