তালাক দেওয়ার পর গার্মেন্টসকর্মীকে হত্যা

নকলা (শেরপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরে সোহেলা খাতুন (৪২) নামের এক গার্মেন্টসকর্মীকে চাকু দিয়ে আঘাত করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর সাবেক স্বামী কালু সেকের (৪৫) বিরুদ্ধে। গতকাল শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেলে গাজীপুর মহানগরীর গাছা থানার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের শরীফপুর রোডে ওই হত্যাকাণ্ড ঘটে।
সোহেলা শেরপুরের নকলা উপজেলার ধুকুরিয়া মধ্যপাড়া গ্রামের মিজানুর রহমানের মেয়ে এবং তিন সন্তানের জননী। স্বামী কালু সেক একই উপজেলার মমিনাকান্দা গ্রামের আলতু মিয়ার ছেলে। সোহেলা ও কালু গাজীপুর মহানগরীর শরীফপুর এলাকায় জনৈক কবির ম্যানেজারের ভাড়া করা বাড়িতে বাস করতেন। সোহেলা স্থানীয় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের কাজ করতেন এবং কালু পেশায় ভ্যানচালক।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দাম্পত্য কলহের কারণে তিন-চার দিন আগে সোহেলা তাঁর স্বামী কালুকে তালাক দেন। বিষয়টি নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন কালু। পরে শুক্রবার বিকেলে কালু স্ত্রী সোহেলাকে রাস্তায় গলায় চাকু দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যান। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সোহেলার।
গাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিরুল ইসলাম জানান, সোহেলার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। অভিযুক্ত স্বামী কালুকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
গাজীপুরে সোহেলা খাতুন (৪২) নামের এক গার্মেন্টসকর্মীকে চাকু দিয়ে আঘাত করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর সাবেক স্বামী কালু সেকের (৪৫) বিরুদ্ধে। গতকাল শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেলে গাজীপুর মহানগরীর গাছা থানার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের শরীফপুর রোডে ওই হত্যাকাণ্ড ঘটে।
সোহেলা শেরপুরের নকলা উপজেলার ধুকুরিয়া মধ্যপাড়া গ্রামের মিজানুর রহমানের মেয়ে এবং তিন সন্তানের জননী। স্বামী কালু সেক একই উপজেলার মমিনাকান্দা গ্রামের আলতু মিয়ার ছেলে। সোহেলা ও কালু গাজীপুর মহানগরীর শরীফপুর এলাকায় জনৈক কবির ম্যানেজারের ভাড়া করা বাড়িতে বাস করতেন। সোহেলা স্থানীয় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের কাজ করতেন এবং কালু পেশায় ভ্যানচালক।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দাম্পত্য কলহের কারণে তিন-চার দিন আগে সোহেলা তাঁর স্বামী কালুকে তালাক দেন। বিষয়টি নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন কালু। পরে শুক্রবার বিকেলে কালু স্ত্রী সোহেলাকে রাস্তায় গলায় চাকু দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যান। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সোহেলার।
গাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিরুল ইসলাম জানান, সোহেলার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। অভিযুক্ত স্বামী কালুকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন মার্স টেক্সটাইল নামে একটি সুতা কারখানার শ্রমিকেরা। শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার বার আউলিয়া এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন কয়েক শ শ্রমিক।১৯ মিনিট আগে
নওগাঁর রাণীনগরে জমিতে আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্টের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে কালীগ্রাম ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা কমল চন্দ্র মহন্তের ছেলে কানাই চন্দ্র মহন্তের জমির ধান নষ্ট হয়। এ ঘটনায় আজ শনিবার দুপুরে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।২৮ মিনিট আগে
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ অদ্রিবা (৮) ও তূর্য (৪) নামে দুই ভাইবোন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। আজ শনিবার বিকেলে ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে অদ্রিবার মৃত্যু হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) একই হাসপাতালে ভাই তূর্যের মৃত্যু হয়।৩৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে ডিপ সি ডক এলাকা থেকে মোহাম্মদ সোহেল (৩০) নামে এক জাহাজশ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। সদরঘাট নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান...৩৬ মিনিট আগে