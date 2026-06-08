শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে নিখোঁজ ৫ মাদ্রাসাছাত্রের মধ্যে ৩ জন উদ্ধার

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় নিখোঁজ হওয়া পাঁচ মাদ্রাসাশিক্ষার্থীর মধ্যে তিনজনকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ঝিনাইগাতী উপজেলার তিনানী বাজার বড় মসজিদ থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়। পরে তাদেরকে স্বজনদের জিম্মায় দেওয়া হয়।
উদ্ধার হওয়া শিক্ষার্থীরা হলো উপজেলার পাঁচগাঁও গ্রামের উকিল মিয়ার ছেলে রাব্বানী (১১), মানিক মিয়ার ছেলে তোফায়েল (১২) এবং আব্দুল আওয়ালের ছেলে রাসেল (১৩)। তারা পাঁচগাঁও ইকরা মডেল হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার দুপুরে মাদ্রাসার তিন শিক্ষার্থী একসঙ্গে নিখোঁজ হয়। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে।
আজ শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা নালিতাবাড়ী থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। এরপর পুলিশ তাদের সন্ধানে মাঠে নামে।
নালিতাবাড়ী সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আফসান আল আলম ও নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুজ্জামানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল বিকেলে বিভিন্ন স্থানে খোঁজ শুরু করে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে তিনানী বাজার বড় মসজিদে তিন শিক্ষার্থীর অবস্থান শনাক্ত করা হয়।
নালিতাবাড়ী সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আফসান আল আলম এবং নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আশরাফুজ্জামান তিন শিক্ষার্থী উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
সেই সঙ্গে গত ২৭ মে ও ৬ জুন নিখোঁজ হওয়া দুই শিক্ষার্থী ইসরাফিল ও মাশরাফির সন্ধানে পুলিশি তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে জানা গেছে।
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