Ajker Patrika
শেরপুর

শেরপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় ওষুধ জব্দ

শেরপুর প্রতিনিধি
জব্দ করা চোরাই ওষুধ। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরের ঝিনাইগাতী সীমান্তে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় চোরাই ওষুধ জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) ভোরে উপজেলার নলকুড়া ইউনিয়নের হলদিগ্রাম সীমান্ত এলাকা থেকে এসব ওষুধ জব্দ করা হয়। অভিযানটি পরিচালনা করে ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন (৩৯ বিজিবি)।

বিজিবি সূত্র জানায়, ভোর সাড়ে ৪টার দিকে হলদিগ্রাম সীমান্ত দিয়ে অভিনব কৌশলে ভারতীয় ওষুধ পাচারের চেষ্টা করছিল চোরাকারবারিরা। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির একটি টহল দল সেখানে অভিযান চালায়। এ সময় বিপুল পরিমাণ ভারতীয় টাপেন্টাডল-১০০ ট্যাবলেট জব্দ করা হয়। তবে অভিযানের সময় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। জব্দ করা ওষুধের মূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা বলে জানিয়েছে বিজিবি।

এ বিষয়ে ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়নের (৩৯ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নুরুল আজিম বায়েজীদ বলেন, ‘ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্ত সুরক্ষায় বিজিবি নিয়মিত দায়িত্ব পালন করছে। সীমান্ত দিয়ে মাদক, চোরাচালান ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

বিষয়:

ভারতীয়শেরপুরওষুধঝিনাইগাতীবিজিবিময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
