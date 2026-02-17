প্রধানমন্ত্রী তারেকের পিএস আশরাফ রেজা ফরিদী, এপিএস মামুন শিবলী

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর নিজের একান্ত সচিব (পিএস) ও সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) পদে দুজন সরকারি কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিয়েছেন তারেক রহমান। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর একজন প্রটোকল অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার এসব পদে সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিয়ে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মিঞা মুহাম্মদ আশরাফ রেজা ফরিদীকে নিজের একান্ত সচিব-১ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ মামুন শিবলীকে সহকারী একান্ত সচিব-১ পদে নিয়োগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
অন্যদিকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. উজ্জল হোসেনকে প্রধানমন্ত্রীর প্রটোকল অফিসার-১ পদে নিয়োগ দিয়ে তার চাকরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।
তারেক রহমান যত দিন প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকবেন কিংবা ওই তিনজনকে ওই সব পদে রাখার অভিপ্রায় পোষণ করবেন, তত দিন পর্যন্ত এসব নিয়োগ আদেশ কার্যকর থাকবে বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে।
নতুন সরকারের শপথ ও তারেক রহমান-এর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের মধ্য দিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙে গেছে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।৭ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান মা-বাবার কবর জিয়ারত করেছেন। আজ মঙ্গলবার রাতে তিনি রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত তাঁর বাবা জিয়াউর রহমান ও মা খালেদা জিয়ার সমাধিস্থলে যান।১৩ মিনিট আগে
প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ায় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। আজ মঙ্গলবার বিকেলে তিনি বিএনপি সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গতকাল সোমবার পাঠানো এক শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী বিজয় এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তারেক রহমানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।১ ঘণ্টা আগে