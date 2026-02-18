Ajker Patrika
নিজের হাতে এক মন্ত্রণালয় ও দুই বিভাগ রাখলেন তারেক রহমান

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮: ৫৯
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিজের হাতে একটি মন্ত্রণালয় এবং দুটি বিভাগের দায়িত্ব রেখেছেন।

রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেছেন জানিয়ে গতকাল মঙ্গলবার রাতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

সেখানে দেখা যায়, তারেক রহমান নিজের হাতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ রেখেছেন। অন্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন তিনি।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর গতকাল বিকেলে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এরপর ২৫ জন মন্ত্রী এবং ২৪ জন উপমন্ত্রীকে নিয়োগ দিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

